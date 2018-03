Warmluft strömt zur Arktis

Anzeige

Bremerhaven.Noch nie haben Forscher in einem Februar eine so kleine Eisdecke in der Arktis gemessen wie in diesem Jahr. Mit knapp 14 Millionen Quadratkilometern liege der Durchschnittswert für die Meereis-Bedeckung so niedrig wie noch nie in diesem Monat seit Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 1978, teilte das Alfred-Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven gestern mit. Die Ursache seien Warmlufteinbrüche, die in der Arktis immer häufiger und stärker aufträten.

Milde Winde aus dem Süden wärmten demnach die Region und bescherten dem Norden Grönlands mitten in der Polarnacht Temperaturen von plus sechs Grad. „Solche in diesen Breiten sommerlich erscheinenden Werte bei gleichzeitig sibirischer Kälte in Mitteleuropa sind Wettermuster, die mit dem Klimawandel verknüpft sind“, hieß es von dem Helmholtz-Zentrum.

„Allerdings nimmt die Eisbedeckung im Februar keineswegs von Jahr zu Jahr gleichmäßig ab, sondern schwankt erheblich“, erklärte Meereisphysiker Marcel Nicolaus. Der Trend sei jedoch klar. Sie schrumpfe im Monat Februar um durchschnittlich 2,8 Prozent pro Dekade. dpa