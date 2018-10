Warten auf Regen

Offenbach.Ein mächtiges Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik bringt Deutschland in der kommenden Woche den lang ersehnten Regen. Ob die Niederschläge aber reichen, die bestehende Trockenheit zu beenden, ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) unklar. „Es bestehen noch gewisse Unsicherheiten“, sagte ein Meteorologe gestern in Offenbach. Sicher ist: Der meiste Regen fällt an in der Nordosthälfte und im Nordstau der Alpen und einiger Mittelgebirge.

Bereits an diesem Wochenende kündigt sich der bevorstehende Wetterumschwung an. Heute scheint den Angaben zufolge nur noch in der Mitte Deutschlands die Sonne, am morgigen Sonntag ziehen die ersten dichten Wolken auf. Von Montag an gehen die Höchsttemperaturen weiter zurück.

Es wird herbstlich

Nur noch im Südwesten werden 17 Grad erreicht, im restlichen Deutschland zeigt das Thermometer Werte zwischen 12 und 15 Grad. Dabei kann es nachts in Bodennähe leichten Frost geben. „Auch im weiteren Wochenverlauf und am letzten Oktoberwochenende gestaltet sich das Wetter herbstlich, und die Temperaturen gehen tendenziell noch etwas nach unten“, kündigte der Wetterkundler an. Ob dabei in den höheren Mittelgebirgslagen auch der erste Schnee falle, bleibe abzuwarten. „Die Prognosen sind hierbei noch recht unsicher“, sagte er. Das Jahr 2018 könnte nach Einschätzung der Meteorologen eines der fünf trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen 1884 werden. dpa

