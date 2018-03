„Warum ist es so leicht, Waffen zu kaufen?“

Anzeige

Er denke darüber nach, wie Piloten im Flugverkehr auch Lehrern in Amerikas Schulen das Mitführen von Waffen zu erlauben. Trumps Argument: Es dauerte viel zu lange, bis Einsatzkräfte der Polizei vor Ort seien. Natürlich funktioniere das nur, wenn die Lehrer richtig an den Waffen ausgebildet seien.

Als der Präsident dann darum bat, per Handzeichnen zu signalisieren, wer mit der Idee einverstanden sei, fiel beim Letzten der Groschen, worum es bei der Zuhörrunde tatsächlich ging. Es war ein Testlauf für einen Aktionsplan, der darauf abzielt, Amerikas Klassenzimmer aufzurüsten. Diesen hatte Trump offenkundig mit der National Rifle Association (NRA) abgestimmt.

Dessen Präsident Wayne LaPierre erinnerte unter tosendem Applaus der Teilnehmer der konservativen CPAC-Konferenz in Washington daran, woher Trump die Idee der Lehrerbewaffnung hat. „Um einen schlechten Kerl mit einer Waffe zu stoppen, braucht es einen guten Kerl mit einer Waffe.“ Mit dieser Parole hatte der NRA-Chef bereits nach dem Massaker an der „Sandy Hook“ Grundschule 2012 Schlagzeilen gemacht. Den Kritikern seiner Waffenlobby hielt er vor, „sich nicht um unsere Kinder zu sorgen“.

Applaus für Waffenlobby

Trump applaudierte LaPierre und dem NRA gestern via Twitter. „Großartige amerikanische Patrioten. Sie lieben unser Land und werden das Richtige tun.“ Dazu gehören aus Sicht des Präsidenten Nachbesserungen bei den „Background Checks“ für mental Kranke und Vorbestrafte. Mit keinem Wort erwähnte er das große Problem der Privatverkäufe bei Waffenschauen oder im Internet, für die keine Überprüfungen vorgesehen sind.

Allerdings signalisierte der Präsident, über eine von 18 auf 21 Jahre angehobene Altersgrenze nachdenken zu wollen. Schließlich wies er das Justizministerium an, Zubehör, das halbautomatische Waffen in Maschinengewehre verwandelt, strikt zu regulieren. Der Haken an der Idee: Auf dem Gerichtsweg kann eine solche Änderung über Jahre aufgehalten werden.

Tochter von neun Kugeln getroffen

Dass der live übertragene Empfang nicht zur Schauveranstaltung geriet, lag an den Eingeladenen. Sie beherzigten die Aufforderung von Vizepräsident Mike Pence, frei von der Seele zu sprechen. Andrew Pollack ließ sich das nicht zwei Mal sagen. Seine Tochter sei von neun Kugeln durchsiebt worden und liege nun auf dem Friedhof. „Eine Schulschießerei hätte reichen sollen, das Problem zu lösen. Lösen sie es!“

Samuel Zeif (18), ein Schüler, der das Massaker überlebte, brach in Tränen aus, als er sein Unverständnis über den Waffenkult formulierte. „Ich bin am Tag danach 18 geworden und wachte auf mit der Nachricht, dass mein bester Freund nicht mehr lebt.“ Er könne nun als Volljähriger in ein Geschäft gehen und dieselbe Kriegswaffe kaufen, mit der sein Freund umgebracht wurde. „Warum ist das so leicht?“ Trump hörte stumm zu, schaute kurz auf seinen Spickzettel und gelobte: „Ich trauere mit Ihnen. Wir werden für Sie kämpfen.“

