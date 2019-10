Was macht… Conchita Wurst ?

Wien/Berlin.Elektro statt Diven-Pop, Hoodie statt Glitzerkleid: Bei Tom Neuwirth alias Conchita alias Wurst ist neuerdings vieles anders. Conchitas hautenges Kleid vom ESC-Sieg 2014 hängt inzwischen in einem Wiener Museum. Die Drag Queen ist verschwunden, zumindest vorerst – weil der österreichische Pop-Künstler Tom Neuwirth von der Kunstfigur genervt war. „Ich hab’ ein bisschen Abstand von Conchita gebraucht. Das war wie eine Beziehung, die wir geführt haben.“

Neuwirth fühlte sich eingeengt, auf nur einen bestimmten Teil seines Charakters reduziert, erklärt er. Die Folge: Eine 180-Grad-Wende hin zu einer neuen Kunstfigur – und ein neuer Sound. Im März machte Neuwirth als weitaus maskulinere Figur Wurst einen ersten Aufschlag, es folgten fünf weitere Singles.

„Musik, die ich privat gern höre“

Dann veröffentlichte der Österreicher das Album „Truth Over Magnitude“ – und wird so noch einmal zu einer Art Newcomer. Denn seine aktuelle Musik ist meilenweit entfernt von den Balladen und Diven-Auftritten der Conchita, die beim Eurovision Song Contest (ESC) 2014 mit „Rise Like A Phoenix“ ganz Europa verzaubert und ein deutliches Zeichen für mehr Toleranz gesetzt hatte.

„Ich wollte zu Beginn meiner Karriere immer Céline Dion sein. Das hab’ ich irgendwie geschafft, für mich – abgehakt. Und dann hab’ ich mich gefragt: Wieso mach’ ich eigentlich nicht die Musik, die ich auch privat gerne höre?“, sagt Neuwirth.

Conchita sei mit der Zeit so etwas wie eine Präsidentengattin geworden, deren Bewegungsspielraum ihm zu begrenzt war. „Ich kann sehr frisiert sein und sehr aufgeräumt und sehr höflich. Aber ich kann dann eben auch irrational sein, von meinem Ego zerfressen – und ein bisschen zu viel feiern.“ Also präsentierte Neuwirth seiner Plattenfirma ein komplett neues Konzept: Wurst trägt meist Hoodie statt Glitzerkleid, das Haar kurz, ist offensichtlich bestens trainiert – und will mit Elektro-Sounds die Clubs erobern.

Ignorant und egozentrisch

Als erstes veröffentlichte Neuwirth, der sich selbst als ignorant und egozentrisch beschreibt, im März mit seinem neuen Alter Ego den Song „Trash All The Glam“ – und damit so etwas wie die vertonte Transformation von der einen zur anderen Kunstfigur. Im dazugehörigen Musikvideo räkelt sich Wurst im schwarzen Latex-Anzug über Treppen und in transparentem Schleim. „Ich habe den Song bewusst so positioniert, weil ich denke, das ist der schwierigste Song auf dem Album“, sagt Neuwirth.

Doch auch bei seiner neuen Musik zeigt Wurst dann nochmal, dass eben doch auch etwas Conchita in ihm steckt. In einer Elektro-Ballade sind sich die beiden Charaktere nah, hier treffen die albumprägenden Beats auf die von Conchita wohlbekannten hohen und langgezogenen Töne. Die Conchita-Fans werden es sicher als gutes Zeichen interpretieren, dass die Drag Queen in Neuwirth noch nicht tot ist. „Sie hat eine Pause gemacht. Aber sie kommt wieder.“ Davon können sich die Fans künftig in der neuen Pro-Sieben-Show „Queen of Drags“ überzeugen, in der Conchita Wurst an der Seite von Heidi Klum und Bill Kaulitz zu sehen sein wird.

