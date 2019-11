Was macht… das „Fräulein“ ?

Mannheim.Der Dialog im Pokémon-Film „Meisterdetektiv Pikachu“ zeigt das Dilemma: Die gelbe Zeichentrickfigur Pikachu will dem jungen Hauptdarsteller einen Flirttipp geben: „Das Fräulein sucht Gefahr“, sagt er. Die Antwort kommt prompt und entschieden: „Man nennt Frauen nicht Fräulein. Das tut man nicht!“ Früher bekam man solch eine Schelte bei der Nutzung von Schimpfworten zu hören, nicht aber für die Anrede „Fräulein“.

Noch vor Jahrzehnten war der Begriff in aller Munde. Er galt für jede unverheiratete Frau gleich welchen Alters. Da die Zahl der berufstätigen Frauen zu Zeiten des Kaiserreichs zunahm, wurde auch jede Angestellte, Kellnerin und Lehrerin „Fräulein“ genannt. Es galt: Nur Unverheiratete arbeiteten, wer eine Familie gründete, gab seine Anstellung auf.

Besonders lange hielt sich das sogenannte „Lehrerinnenzölibat“. 1880 im Deutschen Reich per Ministererlass eingeführt, besagte es, dass Lehrerinnen Single bleiben mussten, bei einer Heirat folgte die Kündigung. Man traute den Frauen nicht zu, der Doppelbelastung von Beruf und Familie standzuhalten, zudem galten berufstätige Frauen als unnötige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Literarisch hat sich besonders das „Fräulein Rottenmeier“ aus den „Heidi“-Romanen eingeprägt, die unverheiratete und gestrenge Frankfurter Hausdame. Erst 1957 hob das Bundesarbeitsgericht die Zölibätsklausel endgültig auf.

Ursprünglich jedoch war das Fräulein keine reine Geschlechtsbezeichnung, sondern machte den Stand deutlich. „Der Begriff stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Als ,vrouwe’ wurden adelige Damen bezeichnet, das ,vrouwelin’ war die unverheiratete Edeldame. Bis ins beginnende 19. Jahrhundert hielt sich die Bezeichnung, ab dem 18./19. Jahrhundert wurde sie auch für unverheiratete bürgerliche Mädchen verwendet“, erklärt Teresa Schnedermann vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Kritik am Begriff regte sich schon früh. Es sei ja auch nicht üblich, einen unverheirateten Mann als „Herrlein“ zu bezeichnen, schrieb zum Beispiel 1871 die Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Franziska Essenther. Kurz zuvor, am 31. Juli 1869, hatte eine Verfügung des Ministers des Inneren festgelegt, dass „das Prädikat ,Frau’ als Titel oder Königliche Gunstbezeichnung verliehen“ würde. Am 13. Juli 1919 stellte eine weitere Verfügung jedoch fest, dass „Frau“ keine Personenstandsbezeichnung und kein Titel sei. Daher könne es auch keiner ledigen Frau verwehrt werden, sich so zu nennen. 1972 wurde das Fräulein mit einer Erklärung des Bundesinnenministeriums aus dem offiziellen Wortschatz gestrichen.

„Es gab drei wichtige Punkte der Sprachkritik: Zum einen wurden Frauen durch das ,Fräulein’ als unverheiratet markiert, für Männer gab es das nicht“, führt Schnedermann aus. „Auch die Verkleinerungs- oder Verniedlichungsform des Wortes ,Frau’ wurde kritisiert, da sie eine Unvollkommenheit signalisierte, und auch dass das ,Fräulein’ sprachlich ein Neutrum ist. Dies wurde teilweise dadurch abgemildert, dass beim Sprechen und Schreiben in der 3. Person Singular nicht die grammatikalisch eigentlich richtigen Pronomina ,es’ und ,sein’ verwendet werden, sondern ,sie’ und ,ihr’.“

Immer wieder hat das Fräulein auch Gerichte beschäftigt. So wies im August das Amtsgericht Frankfurt die Unterlassungsklage einer jungen Frau ab. Es sei nicht „ehrverletzend“, dass die 89-jährige Vermieterin den Namen der Mieterin im Hausputzplan mit dem Zusatz „Fräulein“ versah. Das hohe Alter der Vermieter sei zu berücksichtigen, so das Gericht.

Allerdings war das „Fräulein“ nicht nur negativ belegt. Das „Fräulein vom Amt“ galt sogar als weibliche Erfolgsstory. Zu Zeiten, als Anrufe noch nicht automatisch klappten, stöpselten diese Frauen Drähte beim Telegrafenamt zusammen und leiteten so den Anrufer weiter. Die Großherzogin von Baden hatte schon 1864 dafür gesorgt, dass Frauen für den Telegrafendienst eingestellt wurden – einer der wenigen Berufe, die Fräuleins ausüben konnten, noch dazu mit guten Verdienstmöglichkeiten. Ihnen wurde sogar der Vorzug gegenüber Männern gegeben, da sie aufgrund der höheren Stimmlage leichter zu verstehen und die Anrufer bei einer weiblichen Stimme rücksichtsvoller seien.

Auch das „Fräuleinwunder“, das ab den 1950er Jahren in den USA entstand, wirkte mit seinem positiven Bild einer jungen, selbstbewussten Frau lange nach. Auslöser war das Berliner Mannequin Susanne Erichsen (1925–2002), die 1950 zur ersten „Miss Germany“ gewählt wurde und 1952 als „Botschafterin der deutschen Mode“ nach Amerika ging. Dort hinterließ sie einen derart guten Eindruck, dass sie als das deutsche Fräuleinwunder galt. Ein anderes Fräuleinwunder war die in Mannheim geborene Christiane Schmidtmer (1939-2003). In Hollywood spielte sie unter anderem an der Seite von Tony Curtis in der Komödie „Boeing-Boeing“ (1965).

Heute ist der Gebrauch des Wortes stark zurückgegangen. Allerdings gibt es teilweise eine kreative Verwendung, die auch auf die Unabhängigkeit anspielt, die sich Frauen mit der Berufstätigkeit erkämpft haben. So ist seit einigen Jahren eine Zeitschrift auf dem Markt, die „Fräulein“ heißt, in Mannheim gibt es in B 2,11 das „Café Fräulein Schiller“. „Diese Verwendung ist vor allem deshalb möglich geworden, weil das ,Fräulein’ in der Verwaltungssprache nicht mehr vorkommt. Diffamierende Ausdrücke werden von den betroffenen Gruppen oft selbst verwendet – teils provokativ, teils als ironisches Spiel“, so Schnedermann.

Und wie soll man heute eine Bedienung rufen? „Wenn man alle Aspekte berücksichtigt, würde ich nicht mehr ,Fräulein’ sagen – eher so etwas wie ,Entschuldigung, die Rechnung, bitte!’ Man weiß ja nicht, wie sein Gegenüber zu dem Wort steht“, rät Schnedermann.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019