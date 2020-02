Was macht … die Verlobung?

Ein schwäbischer Heiratsantrag geht so: „Donnerschtags isch Kehrwoch, Sonntags gibts bei meiner Mutter Sauerbrade – überlegsch ders halt.“ Der Witz spielt auf die Nüchternheit an, die den Württembergern nachgesagt wird, doch unabhängig davon gilt: Wird der Antrag angenommen, sind die beiden Brautleute. Denn ein Verlöbnis ist nichts anderes als ein gegebenes Heiratsversprechen, egal, wie prosaisch der Antrag gestellt wurde.

Was ihn angeht, liegen die Hürden mittlerweile hoch: Er soll etwas Besonderes sein. Fernsehen, Internet und soziale Medien erzeugen eine ständige Bilderflut. Traumstrände sind da zu sehen, Männer beim Kniefall, perfekt inszenierte Treueschwüre, tausendmal angeklickt und kommentiert.

Während in den Filmchen das glückliche Ende zumeist mit einem atemlos gehauchten „Ja“ eingeläutet wird, geht es im wirklichen Leben jetzt erst los. Das ist zumindest die Erfahrung von Miriam Janotta, die sagt: „Direkt nach der Verlobung geben viele gleich Vollgas.“

Sie arbeitet für die Agentur Traumhochzeit, die bundesweit 20 Standorte betreibt. Janottas Showroom in Edingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist frisch renoviert; hier ist eine Tafel eingedeckt, deren Dekoration je nach den Wünschen des Brautpaars immer anders ausfällt. Weiß ist zwar beliebt, muss aber nicht unbedingt sein.

Fahrplan durch Bilderdschungel

Die Planerin weiß um die verwirrende Vielfalt von Eindrücken und bietet ihren Kunden deshalb „einen Fahrplan durch den Bilderdschungel“ an. Heißt: „Es geht darum, was passt tatsächlich zu dem Paar.“ Kaum jemand wolle noch mit der Kutsche vor die Kirche oder zum Standesamt fahren, sagt sie. Auch weiße Tauben, einst Inbegriff der Romantik, sind nicht mehr gefragt.

Heute heißen die Trends „Boho“, „klassisch-elegant“ oder „Vintage“. Heißt, dass die Verlobten gerne mal in einem alten VW Bulli unterwegs sind oder mit dem legendären „Goggomobil“. Der klassische Polterabend hat nichts von seinem Charme verloren, koexistiert friedlich neben Junggesellenabschieden, Bauchläden voller „Klopfer“ oder feuchtfröhlichen Gruppenreisen nach Mallorca.

Die erste Frage sei indes die nach dem passenden Veranstaltungsort, sagt Janotta: „Damit beginnen wir, darum baut sich alles andere auf.“ Diese Suche kann schon mal anderthalb bis zwei Jahre dauern – genug Zeit also, um notfalls einen neuen Partner zu suchen, falls die alte Beziehung in die Brüche geht.

Unabhängig davon werden Brautleute statistisch gesehen älter, wie das Portal Ehe.de feststellt: Während Frauen 1970 noch 21 und Männer 23 Jahre zählten, waren sie 2017 durchschnittlich 31,7 (Frauen) und 34,2 Jahre alt (Männer).

Bei der Location spielen die „Bilder im Kopf“ eine große Rolle, weiß die Planerin: „Da ist dann alles perfekt, und es ist immer Sommer.“ Sie geht die Vorbereitungen lieber realistisch an und überlegt Alternativen für einen verregneten, schönsten Tag des Lebens.

Geheiratet wird gerne in Bauernhöfen oder Weingütern; Floristik, Dekoration und Bewirtung sollen sich dem anpassen und ein stimmiges Gesamtkonzept bilden. Billig ist das nicht. Um eine Traumhochzeit zu finanzieren, greifen Verlobte auf ihr Erspartes zurück oder bitten in der Familie um eine Finanzspritze. 20 000 Euro kann so eine Feier schon mal kosten, so Janotta: „Ohne Ringe, Honorare und Kleidung.“ Was zur nächsten Frage führt: dem Kleid.

Die Schönste sein

Auch hier spielen Bilder eine Rolle, tauchen Märchenprinzessinnen wie Diana mit ihrem meterlangen Schleier vor dem geistigen Auge auf oder Herzogin Kate, deren schlichtes Gewand bezauberte. Und, ja, es sind genau diese Assoziationen, die viele Frauen haben, sagt die Planerin: „Da ist eine Braut, die seit ihrer Kindheit von ihrem Auftritt bei der Hochzeit träumt und einmal Prinzessin sein will, die Schönste.“

Der Markt hat auch hier die Antwort, besser gesagt, viele Antworten: wallende Kleider, fließende Stoffe, Spitzen oder Schleier. Und er passt sich gesellschaftlichen Veränderungen an. Etwa mit Oberteilen, die sich zum Stillen aufhaken lassen – Brautleute, die bereits Eltern sind, seien mittlerweile „das Normalste von der Welt“, sagt Janotta. Ebenso wie gleichgeschlechtliche Paare, die seit 2017 formal heiraten können.

Auch die Konfession ist nicht mehr entscheidend, weiß Janotta: „Es werden immer mehr freie Trauungen.“ Davon abgesehen ist sie sich in einer Sache sicher: „Wünsche, Träume und Erwartungen bleiben bei allen Veränderungen immer ähnlich.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020