Waschküchenwetter: warm und feucht

Offenbach.Schwüle und Unwettergefahr bestimmen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes das Wochenende in großen Teilen Deutschlands. Es herrsche regelrechtes Waschküchenwetter, erklärte der DWD am Freitag: Der Himmel ist bewölkt, die Luft warm und feucht. „In der dampfigen Luft bilden sich dann immer wieder kräftige Schauer und Gewitter“, erklärte Meteorologe Christian Herold.

Auf Schauer und teils heftige Gewitter muss sich Hessen einstellen. Immerhin wird es nicht mehr so heiß wie zuletzt, die Höchsttemperaturen liegen am Samstag bei 29 Grad in Südhessen und am Sonntag bei 31 Grad an der Bergstraße. Für Samstag sagt der DWD zahlreiche Schauer und einzelne Gewitter im Tagesverlauf vorher, stellenweise mit Starkregen. Unwetterartige Entwicklungen seien nicht ausgeschlossen. Der Sonntag beginnt heiter bis wolkig, im Tagesverlauf entwickeln sich einzelne kräftige Schauer oder Gewitter.

In Rheinland-Pfalz wechseln sich am Samstag Wolken und Schauer ab, vereinzelt gewittert es. „Wenn es nicht schauert, ist es drückend heiß, wenn es schauert, ist es feucht und fühlt sich unangenehm an“, so der Meteorologe. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 30 Grad, im Bergland um 24 Grad. Bei Gewittern sind stürmische Böen oder Sturmböen möglich. Am Sonntag soll es mit bis zu 32 Grad wieder heißer werden. Dazu wird es insgesamt trockener - vereinzelte Schauer und Gewitter sind laut DWD über dem Bergland aber weiterhin möglich.

Der Südwesten bleibt laut DWD hingegen von Gewittern am Wochenende verschont: In der Nacht auf Samstag sinkt das Gewitterrisiko und der Regen nimmt ab. Der Tag wird heiter bis wolkig mit einem geringen Schauer- und Gewitterrisiko über dem Bergland. Die Temperaturen steigen wieder auf bis auf 29 Grad Celsius. Am Sonntag können sich die Menschen im Land dann auf viel Sonnenschein freuen. Es bleibt niederschlagsfrei mit ein paar lockeren Quellwolken. Die Wetterexperten erwarten bis zu 25 Grad im höheren Bergland und bis zu 32 Grad im Rheintal. dpa

