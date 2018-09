Wasen feiert 200. Geburtstag

Stuttgart.Countdown für den Wasen: Auf den Tag genau 200 Jahre nach der Gründung wird an diesem Freitag in Stuttgart Deutschlands zweitgrößtes Volksfest eröffnet. Mit 3,5 Millionen Besuchern sei man bei 17 Tagen Dauer zufrieden, sagte Andreas Kroll von der in.Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft gestern. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) wird die erste Maß zapfen. Das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest als Ursprung des Volksfestes geht am Samstag an den Start. Eine historische Ausgabe des Volksfestes mit traditionellen Fahrgeschäften gibt es bereits ab morgen auf dem Stuttgarter Schlossplatz. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018