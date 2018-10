Wasser wird künftig intensiver geprüft

Straßburg.Die Sorge um eine sichere Versorgung mit gutem Trinkwasser brachte rund 1,6 Millionen EU-Bürger auf die Palme. Sie beteiligten sich an der Bürgerinitiative Right2Water und zwangen die Brüsseler EU-Kommission so, die geltenden Regeln zu überarbeiten. Gestern billigte das Europäische Parlament in Straßburg die neuen Bestimmungen. Kernaussage: Trinkt mehr Wasser. Es gibt nichts Besseres.

Warum beschäftigt sich die Kommission mit Trinkwasser?

Immer häufiger war die Angst aufgekommen, dass die EU-Kommission die Trinkwasser-Versorgung liberalisieren könnte, so dass private Versorger den Markt erobern, die Bereitstellung übernehmen und so auch die Preise diktieren. Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass dies zu höheren Kosten führte. Daraus entstand eine Bewegung unter dem Titel „Wasser ist ein Menschenrecht“. Deren Ziel ist der Zugang zu frischem und sauberen Wasser für jeden.

Ist das denn nicht längst selbstverständlich in der EU?

Nein. Gerade in ländlichen Regionen Portugals, Rumäniens, aber auch anderer Länder ist die Versorgung schlecht ausgebaut. Obdachlose und Hilfesuchende haben nur selten Zugang zu gesundem Wasser.

Was ist denn nun beschlossen worden?

Trinkwasser muss noch gründlicher kontrolliert werden. Wasser wird künftig auf 18 zusätzliche Stoffe untersucht – dazu zählen pathogene Viren, natürlich vorkommende, aber schädliche Stoffe wie Uran oder Mikrozystine sowie Belastungen, die zum Beispiel durch alte Rohre entstehen. Wichtig ist, dass die EU auch die Bauvorschriften anpasst, damit Schadstoffe nicht durch Leitungen in das Wasser kommen. Unterm Strich sollen potenzielle Gesundheitsrisiken auf weniger als ein Prozent gedrückt werden. Derzeit liegt dieser Wert bei rund vier Prozent.

Wo kann der Verbraucher erfahren, ob sein Wasser trinkbar ist?

Die Versorger sind nun verpflichtet, ihren Kunden in verständlicher Weise alle Daten zugänglich zu machen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. In Baden-Württemberg liegt derzeit ein Fall vor Gericht, bei dem ein Versorger von den zuständigen Landesbehörden wissen möchte, wie hoch der Eintrag von Pestiziden in Wasserschutzgebieten ist. Dieser kommt durch das Düngen von Feldern zustande. Aber die staatlichen Behörden in Stuttgart verweigern die Herausgabe dieser Angaben. So etwas darf künftig nicht mehr vorkommen.

Trinkwasser soll also vermehrt getrunken werden?

Ja, weil seine Qualität sogar die von Tafelwasser übertreffen wird. Das verspricht die Kommission. Und sie fordert deshalb, dass gastronomische Betriebe ihren Gästen Leitungswasser gratis anbieten sollen – wie das in Frankreich der Fall ist.

Warum ist das so?

Etwa weil so der Verbrauch von Plastikflaschen zurückgehen würde. Heute will das EU-Parlament Maßnahmen und Verkaufsverbote für Einweg-Kunststoffartikel beschließen. Plastikflaschen gehören zwar nicht dazu, doch soll auch ihr Verbrauch zurückgefahren werden. Die Rechnung, die die Kommission aufmacht, sieht so aus: Wenn die Bürger häufiger zu Leitungswasser greifen, könnten die Haushalte insgesamt rund 600 Millionen Euro einsparen.

Wann treten diese Neuregelungen in Kraft?

Zunächst werden die Vertreter der Mitgliedstaaten, der Kommission und des Parlamentes eine gemeinsame Fassung erarbeiten. Sobald diese fertiggestellt wurde und erneut gebilligt wurde, haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, ihre nationalen Bestimmungen anzupassen.

