Weihnachtsstimmung to go

Landshut.St. Nikolaus reicht den Bestellzettel durch das Autofenster. In seiner Kutte steckt als lässiger Heiliger ein junger Kerl, der wenig feierlich einfach „Servus“ sagt und knapp erklärt, wie der Drive-in-Weihnachtsmarkt in Landshut funktioniert: „Auf der Karte steht alles drauf, die Kollegin da hinten um die Kurve nimmt die Bestellung dann entgegen. Viel Vergnügen!“

Vor und hinter dem eigenen Auto stehen Fahrzeuge mit laufendem Motor. Die Fahrgasse ist gesäumt von Christbäumen. In der Luft vereint sich der Dunst von Bratwurst mit dem Dampf des Glühweins zum typischen Geruch eines echten Weihnachtsmarktes – nur die Abgase stören ein wenig. Ein paar Meter weiter über dem weißen Mercedes mit Sigmaringer Kennzeichen, fängt es an, auch noch an zu schneien. In feinen Kunstschnee-Flocken, die sich als Schaum auf der Windschutzscheibe sammeln.

Es scheint fast so, als habe die öffentliche Vorweihnachtszeit, wie sie in Deutschland sonst auf unzähligen Christkindlesmärkten mit glitzerndem Glühwein-Budenzauber zelebriert wird, hier ein Versteck gefunden: im bayerischen Landshut, auf dem Parkplatz der Brauereigaststätte Zollhaus. In etwa einer Viertelstunde geht es in der Autokolonne im Schritttempo vorbei am kleinen Karussell und einmal um die zwei Buden mit Naschwerk herum. Dann kommt man zum zentralen Bereich des Drive-in-Weihnachtsmarktes, wo das Essen zubereitet, eingepackt und durchs Fenster gereicht wird.

Kurzarbeit erst einmal vom Tisch

Der Chef heißt Patrick Schmidt: 31 Jahre alt, mehr als ein Jahrzehnt Berufserfahrung als Gastronom. Schmidt ist ein kompaktes Energiebündel. In einer der seit Anfang November leeren Gaststuben sagt er jetzt: „Einfach den Kopf in den Sand stecken, das geht ja nicht.“ Bloß zusperren und warten, bis dieses Corona-Elend vorbei ist – Schmidt hat sich Ende Oktober für eine andere Strategie entschieden.

„Wir haben unsere fünf Azubis erst mal fünf Tage lang Weihnachtsplätzchen backen lassen“, erinnert sich Schmidt. Zu der Zeit habe er sich genau überlegt, was einen Christkindlmarkt eigentlich ausmacht. „Und dann bin ich im Geiste durch einen solchen Markt, wie ich ihn mir vorstelle, durchgefahren.“

Franzi heißt eine der Servicekräfte von Schmidt, die jetzt eine Auto-Bestellung entgegennimmt. „Ganz davon abgesehen, dass wir durch den Markt jetzt nicht in Kurzarbeit müssen, macht es einfach unheimlich viel Spaß“, sagt sie. Durch den ruhigen Fluss der Autos kommt zudem nur selten Hektik auf. „600 bis 1000 Fahrzeuge täglich, das ist drin“, rechnet Patrick Schmidt vor. Geöffnet war zunächst von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Mittlerweile auch mittwochs. Wegen des großen Andrangs, sagt Schmidt.

Und wie kommt die Weihnachtsstimmung to go an? Als die Dämmerung hereinbricht, muss draußen auf der Kreuzung vor dem Wirtshausgelände der Verkehr geregelt werden. Wer jetzt in der Autoschlange steht, muss schon fast eine Dreiviertelstunde warten, bis der Nikolaus in Sichtweite kommt.

Ein Paar aus Passau lässt sich gerade Langosgebäck im Auto schmecken, ein paar Fahrzeuge weiter hinten sitzen Xenia und Tim in einem Auto mit Böblinger Kennzeichen – drei Autostunden entfernt von Landshut. Sind Sie wirklich extra wegen des Weihnachtsmarktes gekommen? Xenia nickt und strahlt. Ob es sich gelohnt hat? „Freilich“, sagt Tim am Steuer und freut sich auf das gerade bestellte Popcorn. Besonders der so realistisch wirkende Kunstschnee sei „der absolute Knaller“.

„Natürlich muss man wegen Corona schon auf ein paar Feinheiten achten“, erklärt Patrick Schmidt. Das mit dem Glühwein, zum Beispiel. Den darf er nicht einfach so trinkfertig im Becher ausschenken. Denn das wäre ja irgendwie Bewirtung, wie sie im Moment nicht geht. „Also schenken wir ihn in Thermoskannen ein, verschließen sie. Dann bleibt der Glühwein bis daheim warm.“ Kosten für einen halben Liter inklusive Thermosflasche: 13 Euro.

Großes Medienecho

Das Konzept des Drive-in-Weihnachtsmarkts beruht auf einer Idee, die Patrick Schmidt schon im Frühjahr hatte: die Drive-in-Dult. Die Dult, das ist in Landshut das traditionelle Volksfest. „Schon damals haben die Leute das toll angenommen“, erinnert sich der Gastronom. Das Medienecho war groß, selbst „New York Times“ und „Washington Post“ hätten berichtet.

Er mag die Weihnachtsstimmung. „Wenn Sie’s nur allein wegen dem Geld machen, dann kriegen Sie so eine Atmosphäre gar nicht hin.“ Sicher sei der Erfolg eine schöne Sache, „aber eine normale Saison wäre mir lieber“. Denn die vielen ausgefallenen Weihnachtsfeiern könne der Weihnachtsmarkt nicht kompensieren. Froh ist er trotzdem, dass seine Mitarbeiter was zu tun haben, dass Kurzarbeit kein Thema sei. epd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020