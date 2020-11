Weintipps aus der Nähe

Stuttgart.229 Weingüter, 1690 Weinempfehlungen und davon 508 unter zehn Euro: Mit einer neuen Version des Weinführers „Gault&Millau“ will der Burda-Verlag neue Kundenkreise gewinnen. „Durch die Weiterentwicklung sprechen wir erstmals auch die Generationen an, die sich ihre Empfehlungen bisher bei Google einholen“, sagte der Geschäftsführer Burda Studios, Hans Fink. Seit Mittwoch ist der „Weinguide Baden & Württemberg 2021“ im Handel für 16,90 Euro erhältlich. Fünf Weingüter sind dort als „Weltklasse“ ausgezeichnet – Weingut Aldinger (Fellbach), Weingut Dr. Heger (Ihringen), Weingut Bernhard Huber (Malterdingen), Weingut Salwey (Oberrotweil) und das Weingut Ziereisen (Efringen-Kirchen). 2021 folgen Ausgaben für die Pfalz, die Mosel, Rheinhessen sowie in Kombination Franken, Nahe und Ahr, Rheingau mit Mittelrhein und hessischer Bergstraße, Sachsen und Saale-Unstrut. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020