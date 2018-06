Weißer Hai bei Mallorca entdeckt

Anzeige

Palma de Mallorca.Die Wissenschaftler trauen ihren Augen nicht. Unweit der spanischen Urlaubsinsel Mallorca ist einer Forschungsexpedition die erste nachweisbare Sichtung eines Weißen Hais in dieser Mittelmeerregion seit mehr als 30 Jahren gelungen. „Wir waren aus dem Häuschen“, sagt einer der beiden Leiter der Expedition, der angesehene Zoologe und Naturfilmemacher Fernando López-Mirones, gestern auf dem Forschungssegelschiff Töftevaag im Telefoninterview mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Zeitung „Diario de Mallorca“ spricht von einer „historischen Entdeckung“.

„Attacken äußerst selten“

Trotz Temperaturen um die 30 Grad bekommen unterdessen einige Touristen auf Mallorca angesichts der sensationellen Nachricht das kalte Grausen. Das mächtige Tier soll nach Angaben des Meeresforschungszentrums Alnitak immerhin fünf Meter lang sein. „Ich habe keine Angst, aber meine Frau wird nur noch bis zu den Knöcheln ins Wasser gehen“, sagt der 44-jährige Jürgen aus dem niedersächsischen Emden, der am „Ballermann“ den Urlaub genießt.

Bei den sozialen Netzwerken ließen die Reaktionen in Spanien und auch in Deutschland nicht auf sich warten. „Damit wäre dann Mallorca von der Liste meiner Reiseziele gestrichen“, kommentiert ein User die Nachricht auf dem BR24-Twitteraccount. Experten weisen alle Befürchtungen von Badegästen jedoch vehement zurück. Der 54 Jahre alte López-Mirones wirkt mit Lederjacke und breitkrempigen Filzhut wie eine Art spanischer Indiana Jones. Er sagt: „Zu Attacken auf Menschen kommt es äußerst selten, etwa dann, wenn ein Hai seine Beute verwechselt und Surfer auf Brettern für Robben hält.“ In dieselbe Kerbe schlägt Antoni Grau, Leiter der Fischereidirektion der Balearen: „Haie nähern sich nicht dem Strand. Wenn sie das tun, dann nur, weil sie krank sind. Dann greifen sie auch nicht an.“ Es gebe sehr viel Falschinformation. „Die Karibik etwa ist voller Haie, und Zwischenfälle gibt es dort ja kaum.“