Weißwurst und Rennen

Arnold Schwarzenegger 2018 in Kitzbühel. © dpa

Kitzbühel.Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71) kommt auch dieses Jahr wieder zum Hahnenkamm-Rennen nach Kitzbühel. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, wird der ehemalige Gouverneur von Kalifornien voraussichtlich am Freitag – rechtzeitig zur alljährlichen Weißwurstparty – eintreffen. Für Schwarzenegger wäre es bereits der siebte Besuch der Hahnenkamm-Rennen.

Bei der Weißwurst-Party werden laut APA 2500 Gäste erwartet und rund 3500 Weißwürste gegessen. Die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbü-hel sind die Weltcup-Wettbewerbe der Skirennläufer in Kitzbühel. Höhepunkt ist alljährlich die berüchtigte Abfahrt auf der Streif am Samstag. dpa

