Weitere Bergarbeiter sterben

Solikamsk/Karvina.Kurz vor Weihnachten haben zwei schwere Grubenunglücke Russland und Tschechien erschüttert und mindestens 22 Bergarbeiter das Leben gekostet. Am Samstag kamen bei einem Feuer in einem russischen Kalibergwerk westlich des Urals neun Arbeiter ums Leben. Ihre Leichen wurden erst gestern in verschiedenen Trakten des Stollens entdeckt, wie die Behörden der Region Perm und Rettungskräfte laut russischen Medien mitteilten.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Brand bei Bauarbeiten entstand. Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete an, dass die Familien der Opfer entschädigt werden. Das Bergwerk liegt bei Solikamsk, etwa 1200 Kilometer Luftlinie entfernt von Moskau. Der heutige Montag wurde zu einem Trauertag erklärt. Erst am Donnerstag waren bei einem Grubenunglück im Osten Tschechiens 13 Bergarbeiter ums Leben gekommen. In einer Tiefe von 880 Metern war es zu einer Explosion und einem Feuer gekommen, gegen das rund 200 Grubenretter ankämpften. Gestern sagte ein Sprecher des Betreibers, es deute alles darauf hin, dass der Brand gelöscht sei. dpa

