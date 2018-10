Weitere Unwetter suchen Spanien heim

Palma.Wenige Tage nach der Flutkatastrophe mit 13 Toten und schweren Sachschäden ist Mallorca wieder von heftigen Unwettern getroffen worden. In Mitleidenschaft wurde diesmal vor allem der Norden der Insel gezogen, wo der Bach s’Erbossa über die Ufer trat. Die Regenfälle zwischen Donnerstagabend und gestern Vormittag setzten das Ende der Inca-Autobahn MA13 und die Landstraße zwischen Sa Pobla und Pollença unter Wasser, berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf die Behörden.

Der Notdienst der Balearen teilte mit, die MA13 sei stundenlang unbefahrbar und die Gemeinde Pollença deshalb von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Tote und Verletzte gab es den Berichten zufolge nicht. Am Wochenende soll es auf Mallorca wieder Strandwetter mit Temperaturen bis zu 26 Grad geben.

Unwetter gab es auch auf dem spanischen Festland. Am schwersten betroffen waren die Küstenregion von Andalusien, die Autonome Gemeinschaft Valencia und Teile von Katalonien. Es gab unzählige Überschwemmungen sowie umgestürzte Bäume und Strommasten. In Valencia wurde der Unterricht in vielen Regionen abgesagt, auch Universitäten blieben geschlossen.

Unter den Toten der Katastrophe von vergangener Woche im Osten Mallorcas waren auch drei Deutsche: ein Ehepaar sowie ein Journalist aus Hannover. Die 13. Leiche, die eines kleinen Jungen, war erst am Mittwoch nach achttägiger Suche in der Nähe der von den Unwettern am schwersten betroffenen Gemeinde Sant Llorenç entdeckt worden. dpa

