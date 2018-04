Weiteres Opfer der Amokfahrt tot

Anzeige

Münster.Knapp drei Wochen nach der Amokfahrt von Münster ist ein weiteres schwer verletztes Opfergestern seinen Verletzungen erlegen. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf vier. Bei dem jetzt Gestorbenen handelt es sich um einen 74-jährigen Mann aus dem westfälischen Hamm, wie ein Polizeisprecher sagte. Sechs weitere Patienten werden nach der Amokfahrt noch behandelt, vier davon auf normalen Stationen, zwei auf Intensivstationen. Mit seinem Campingbus war der 48 Jahre alte Jens R. am 7. April in Münster in eine Menschenmenge in der Altstadt gerast. Zum Motiv und zu den Hintergründen der Tat laufen die Ermittlungen noch. dpa