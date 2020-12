Welcher Weihnachtsbaum hat die beste Öko-Bilanz?

Berlin.Es ist eine jahrhundertealte Tradition, die viele Familien kurz vor der Bescherung zusammenbringt. Gemeinsam stellen Großeltern, Eltern und Enkel den Weihnachtsbaum auf, um ihn anschließend zu schmücken. Bunte Girlanden, Lametta, Beleuchtung und Kugeln verwandeln einen einfachen Nadelbaum in ein Symbol der Weihnacht. Daran wird auch der bevorstehende bundesweite Lockdown nichts ändern: Denn obwohl der Einzelhandel vom 16. Dezember bis 10. Januar geschlossen wird, darf der Weihnachtsbaumverkauf weitergehen.

Zwischen 23 und 26 Millionen Weihnachtsbäume kaufen die Deutschen jährlich. Das belegen Zahlen, die der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vorliegen. Immerhin statten rund 80 Prozent aller Privathaushalte mit mehr als drei Personen ihre Wohnung pünktlich zum Weihnachtsfest auch mit einem prächtigen Baum aus. In vielen Familien ist das seit Generationen Brauch – oft jedoch einer mit schlechter Ökobilanz.

Oft weite Anfahrtswege

Der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen ist die Nordmann-Tanne: Immerhin 75 Prozent machte ihr Anteil beim Weihnachtsbaumverkauf im vergangenen Jahr aus. Doch nicht jede Nordmann-Tanne, die in Deutschland verkauft wird, ist auch hier gewachsen. Tatsächlich stammen insgesamt rund zehn Prozent aller Weihnachtsbäume aus angrenzenden Ländern wie etwa Dänemark, Österreich, Polen oder Tschechien. Ihr weiter Anfahrtsweg

verschlechtert ihren ökologischen Fußabdruck. Expertinnen und Experten raten deshalb dazu, Baumarten zu kaufen, die in jedem Fall auch hierzulande gedeihen. Dazu gehören Fichten, Kiefern und auch Tannen.

Besonders umweltfreundlich sind dabei solche, die auf soge-

nannten Sonderflächen unter Strom- oder auf Leitungstrassen angepflanzt werden, erklärt der Naturschutzbund (Nabu). Diese Flächen gehörten regionalen Forstbetrieben. Interessierte könnten einfach beim zuständigen Forstamt nach potenziellen Weihnachtsbäumen fragen. Zusätzlich bieten auch viele Waldbesitzervereine Bäume aus heimischen Wäldern an. Beide Optionen haben außerdem den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu Pflanzen, die von Weihnachtsbaumplantagen stammen, weniger stark gespritzt und gedüngt werden.

13 von 17 Weihnachtsbäumen

enthalten Rückstände von Pestiziden. So das Ergebnis einer Untersuchung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND). 2017 hatte dieser Baumnadeln auf

Rückstände von knapp 140 Chemikalien hin prüfen lassen. Experten fanden neun Pestizide, wobei fünf zu den gefährlichsten zählen, die in der EU eingesetzt werden. Darunter das Insektizid Lambda-Cyhalothrin, das Nervenzellen und Hormonsystem schädigen kann.

„Ähnlich wie im Lebensmittelbereich gibt es zertifizierte Bio-Siegel für Weihnachtsbäume“, erklärte Corinna Hölzel vom BUND. Sie bescheinigen, dass entsprechende Bäume unter kontrolliert ökologischen Bedingungen heranwachsen – ohne Pestizide, Mineraldünger und Wachstumsregulatoren.

Dazu zählen unter anderem solche aus Kulturen in Öko-Landwirtschaftsbetrieben, deren Zertifizierungsverban dem „Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft“ (Bölw) ange-

schlossen ist, erklärt der Umweltverband Robin Wood. Darunter die Bio-Anbau-Verbände Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland. Das internationale FSC-Gütezeichen (Zertifikat des Forest Stewardship Council) wiederum kennzeichnet Bäume aus umweltgerechter und sozial verträglicher Waldnutzung.

Plastikbäume besser als ihr Ruf

Was in Großbritannien und der Schweiz schon länger üblich ist, kommt langsam auch in Deutschland an: Statt einen Weihnachtsbaum zu kaufen, der nach dem Fest entsorgt werden muss, kann man sich einen mieten. „weihnachtsbaumfreun.de“ beispielsweise ver-sendet Nordmann- und Fraser-Tannen deutschlandweit im Topf. Zwischen 60 und 80 Euro kosten die ein bis zwei Meter hohen Bäume des Mainzer Unternehmens, die es für knapp zwei Monate verleiht. Nach dem Weihnachtsfest werden die Bäume abgeholt und in der Regel wieder eingepflanzt. Ein Nachteil: Der Transport der Tannen verursacht CO2-Emissionen.

Aus Liebe zur Umwelt und wohl auch aus Kostengründen entscheiden sich manche für eine Plastikvariante. Aber wie nachhaltig sind die Kunststoffalternativen wirklich? Tatsächlich schneiden sie weit besser ab, als ihr Ruf vermuten lässt. So

ergab eine Untersuchung einer Schweizer Umweltberatungsfirma aus dem vergangenen Jahr, dass aus Polyvinylchlorid (PVC) und Stahl gefertigte und aus China importierte Kunststoffbäume eine bessere Ökobilanz haben als Zuchttannen, Bio-Waldbäume oder Miettannen. Dafür müssten die Kunststoffbäume allerdings mindestens acht Jahre lang aufgestellt werden.

