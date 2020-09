Welches Geschlecht hat Gott?

Mannheim.Nun bekommt auch Gott das Gendersternchen. Zumindest wenn die Katholische Studierende Jugend (KSJ) von ihm spricht. „Wir als KSJ fordern ein neues Gottes*bild, das mit den Vorstellungen vom alten, weißen, strafenden Mann aufräumt und Platz schafft für eine Gottes*vielfalt“, lautet die Forderung des Verbandes, der bundesweit 5000 Mitglieder hat, Schüler, Studenten, Auszubildende.

Gott*, so heißt es weiter, sei in allen Lebewesen. „Gott* ist keinem Geschlecht oder anderen menschlichen Kategorien zuzuordnen. Durch das * wollen wir auf die Geschlechtslosigkeit Gottes* aufmerksam machen“, steht in These 8 der „Plattform“. Das ist das Grundsatzprogramm der Katholischen Studierenden Jugend, die letzte Version stammt aus dem Jahr 1973, nun wurde die Plattform erneuert und damit dann auch das Gendersternchen eingeführt.

Zustimmung und Ablehnung

Dies sei allerdings nicht klassisch als solches zu verstehen. „Wir wollen damit ein Nachdenken anstoßen“, sagt KSJ-Geschäftsführer Hans Tenberg. So heißt es auch weiter in These 8: „Dies soll bewusst irritieren und herausfordern, damit ein männlich geprägtes Gottes*bild in unseren Köpfen aufgebrochen wird.“

Für Irritationen gesorgt hat das göttliche Gendersternchen auf jeden Fall und dem Verband zu medialer Aufmerksamkeit verholfen. Auch Theologen haben sich zu Wort gemeldet, zustimmend wie ablehnend. So zitiert das Kölner Domradio die Theologin und stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Agnes Wuckelt, die das Vorhaben durchaus befürwortet: „Das Gendersternchen verändert die Aussprache ja nun nicht. Es bleibt ,Gott’. Dieses Sternchen wird ja nicht gesprochen.“ Man stolpere aber beim Lesen darüber, so dass der Genderstern dazu geeignet sei, „dass ich mir über das Gottesbild und meine Gottesvorstellungen Gedanken mache“.

Wenig erbaut zeigt sich dagegen die Osnabrücker Dogmatikerin Margit Eckholt im Gespräch mit „katholisch.de“, dem Internetportal der katholischen Kirche: „Aus dogmatisch-theologischer Hinsicht ist es von Bedeutung, dass wir an dem Wort ,Gott’ festhalten.“ Es sei zwar richtig, dass in künstlerischen Darstellungen der Geschichte Bilder von Gott als altem, weißen Mann zu finden seien. Ein solches Bild sei aus heutiger Sicht aber nicht mehr stimmig und werde in gegenwärtigen Interpretationen der biblischen Texte sowie Predigten nicht mehr vermittelt.

Diskussion über Rolle der Frau

Neben einem geschlechtslosen Gott wünscht sich die Katholische Studierende Jugend eine Debatte über die Rolle der Frau in der Kirche. „Wenn wir einsehen, dass der zentralste Punkt unseres Glaubens, nämlich Gott, von patriarchalen Strukturen beeinflusst wurde, dann verstehen wir, dass viele andere Aspekte unserer Kirche auch nur so sind, wie sie sind, weil sie durch ein männliches Dominanzdenken geprägt wurden“, betont Anna-Sophia Kleine vom Bundesamt der KSJ. Konkret heiße das: „Auch die Rolle von Frauen in der Kirche muss überdacht werden. Wir Menschen haben unserem Glauben Masken übergestülpt und die müssen weg.“

Über die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, speziell der Zugang zu Weiheämtern, wird in Deutschland seit langem diskutiert. Papst Franziskus hatte zuletzt mit einem Schreiben im Februar allerdings unmissverständlich klar gestellt: Frauen können nicht zu Diakoninnen geweiht werden.

