Wellen spülen Spielzeug und Styropor an

Borkum.Nachdem mit der „MSC Zoe“ einer der größten Frachter der Welt mehr als 270 Container in der Nordsee verloren hat, landet immer mehr Treibgut auf der ostfriesischen Insel Borkum.

„Wir haben nun Verpackungsmaterial wie Styropor und Kinderspielzeug wie Plastikwaffen und -helme oder Schutzwesten gefunden“, sagte ein Sprecher des Havariekommandos gestern. Bereits am Samstag waren Fernseher, Matratzenschoner und Fahrradteile eingesammelt worden. Außer dem Ladungsinhalt waren bislang noch keine Container angelandet. In der Nacht zum Mittwoch waren die Container auf stürmischer See von der „MSC Zoe“ ins Meer gefallen. Der Frachter hatte rund 8000 Container geladen. Rund 20 Container sind bisher in deutschen Gewässern gesichtet oder per Sonar geortet worden. Sie konnten aber noch nicht geborgen werden. Zwei der über Bord gegangenen Container enthalten laut der Reederei MSC Gefahrgut.

Das bereits angespülte Containergut sei insgesamt aber noch recht wenig. „Was wir bisher gesehen haben, ist verglichen mit der Fläche auf dem Meer nicht besonders viel“, sagte der Sprecher. Bis Samstagabend hatten rund 200 Einsatzkräfte den Strand von gut 23 Kubikmetern Ladung gesäubert. Das entspreche etwa dem Volumen eines Kleintransporters, hieß es. Vom Gefahrgut Peroxid gebe es nach wie vor keine Spur. Dibenzoylperoxid dient zur Härtung von Harzen oder als Bleichmittel, es kann im Extremfall bei großer Hitze explodieren.

Gestern wollte das Havariekommando erneut ein Flugzeug starten lassen, um aus der Luft nach Containern zu suchen. dpa

