Welpen bleiben im Südwesten

Esslingen.Rund 100 Anfang des Monats aus einem illegalen Transport gerettete Welpen bleiben vorerst im Südwesten. Wie Agrarminister Peter Hauk (CDU)gestern mitteilte, sollen die Hunde- und Katzenbabys wegen Verstößen gegen das Tierschutzrecht nicht an den Besitzer in der Slowakei zurückgegeben werden. Die Landeshauptstadt Stuttgart habe den Besitzer bereits informiert. Ziel sei es, die Welpen an zuverlässige neue Besitzer zu vermitteln.

Ermittler hatten die mehr als 100 Welpen bei Leonberg aus einem Transporter aus der Slowakei befreit. Inzwischen sind neun Tiere – sieben Katzen und zwei Hunde – im Tierheim gestorben. Weitere seien noch in einem kritischen Zustand.

Verstoß gegen Tierschutzgesetz

„Die Transportbedingungen, der schlechte Pflegezustand der Tiere und das verfrühte Trennen von den Muttertieren sind ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzrecht“, erklärte gestern Stefan Praegert vom Stuttgarter Ordnungsamt. Im Südwesten flogen zuletzt immer wieder illegale Tierhändler auf. Erst in der Nacht zum Samstag deckten Ermittler in Esslingen einen weiteren Fall von illegalem Welpenhandel auf. dpa