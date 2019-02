Weltgrößte Nagellack-Sammlung in Hamburger Wohnung

Hamburg.Eine Hamburgerin besitzt die größte Nagellack-Sammlung der Welt. Exakt 11 027 Fläschchen haben zwei Juristen in der Wohnung von Carolin Gorra (Bild) gezählt. Das Rekord-Institut für Deutschland hat ihr den Weltrekord nun offiziell bestätigt. Die studierte Betriebswirtin sammelt Lacke aus aller Welt und in jeder Farbe und Form. Rund 100 bis 200 Euro gibt sie dafür monatlich aus. In ihrer Wohnung gibt es Fläschchen, so weit das Auge blickt. Etwa zehn Prozent landen auch auf ihren Fingern. Dabei bevorzugt die 39-Jährige grelle Farben: „Rot oder dezent – das ist nicht meins!“ Gorras Traum ist ein kleines Museum mit Café. Den Namen dafür hat sie schon: „Nagellack Wunderland“. Das Rekord-Institut erkennt seit 2014 Weltrekorde in Deutschland an. Zudem übernimmt es die internationale Anmeldung der Höchstleistung bei „Guinness World Records“ in London, das jährlich das „Guinness Buch der Rekorde“ herausgibt. dpa/her (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019