Weltgrößter Berg wächst über sich hinaus

Berlin/Kathmandu.Auf dem Weg zum höchsten Punkt der Erde sah Khim Lal Gautam Leichen. Der 36-Jährige, angestellt bei Nepals Landvermessungsbehörde, begab sich mit einem Team in die sogenannte Todeszone, wo es oberhalb von acht Kilometern über dem Meeresspiegel so wenig Sauerstoff gibt, dass die Zellen des menschlichen Körpers langsam absterben. Seine Aufgabe: den Mount Everest neu zu vermessen. Er trotzte der Kälte und dem Höhenkoller. Rechts und links lagen die Überreste von Abenteurern, die es nicht geschafft hatten – da eine Bergung teuer ist, bleiben die meisten Todesopfer auf dem Berg.

Gemeinschaftsprojekt mit China

Aber davon ließen sich Gautam und seine Kollegen nicht abhalten. Sie schafften es, mit Winkelmessgerät und Radar die tatsächliche Höhe des Gipfels auf der Grenze von Nepal und dem von China verwalteten Tibet zu bestimmen. Schließlich verglichen sie ihre Resultate mit denen einer chinesischen Expedition. Das gemeinsame Ergebnis der Anrainerstaaten: Der Mount Everest ist 86 Zentimeter höher als gedacht. Das teilte Chinas Außenminister Wang Yi am Dienstag mit. Die bislang gemeinhin akzeptierte Höhe von 8848 Metern war in den 1950er-Jahren festgelegt worden.

Wie kommt es, dass der Berg gewachsen ist? Das könne mit einer Verschiebung tektonischer Platten zusammenhängen, sagt Christian Gerlach von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der zu Erdmessung und Glaziologie forscht. Auch das starke Erdbeben von 2015 sowie das Abschmelzen der Schneedecke infolge des Klimawandels hätten womöglich Einfluss auf die Höhe gehabt. Was tatsächlich für die Veränderung der offiziellen Höhe ausschlaggebend war, könne man aber nur bestimmen, wenn man die Qualität aller verwendeten Daten und Modelle kenne.

Nepal, eines der nach Informationen der Vereinten Nationen am wenigsten entwickelten Länder der Welt, wollte zunächst alleine messen. Aber nach einem Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping 2019 wurde es ein Gemeinschaftsprojekt im Zeichen „ewiger Freundschaft“, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. China betonte darin auch Infrastrukturhilfe an das arme Nepal und dieses wiederum seine Anerkennung Taiwans und Tibets als Teile Chinas.

Um die Höhe zu bestimmen, bestiegen Teams der beiden Länder den Berg, der in Nepal auch Sagarmatha („Spitze des Himmels“) und in Tibet Qomolangma („Heilige Mutter“) heißt. Oben maßen die Teams mit Winkelmessgeräten anhand von bereits bekannten Punkten im Tal und Geräten, die GPS-Signale empfangen. Das nepalesische Team war 2019 dort, als es einen Stau von Abenteurern in der sogenannten Todeszone gab. Das chinesische Team folgte in diesem Jahr – Medienberichten zufolge coronabedingt als einziges Team überhaupt.

67 Jahre ist es her, dass der Neuseeländer Edmund Hillary, unterstützt vom nepalesischen Bergsteiger Tenzing Norgay, als wohl erster Mensch überhaupt den Gipfel erreichte. Mittlerweile ist aus dem nach einem britischen Landvermesser benannten Everest ein Sehnsuchtsort für Hobbykletterer geworden. An klaren Tagen kann es zu regelrechten Staus kommen. 2019 erteilte allein Nepal 381 Genehmigungen (Kosten: rund 9000 Euro) an Ausländer – mehr als je zuvor.

Bleibende Erinnerung

Immer wieder überschätzen Touristen ihre Kräfte, mehr als 300 Menschen sind bereits abgestürzt, erfroren oder an der Höhenkrankheit gestorben. „Es gibt zu viele Leute, die keine Erfahrung haben, mit Steigeisen umzugehen oder sich abzuseilen“, glaubt die Journalistin und Everest-Expertin Billi Bierling.

Khim Lal Gautam wird sich immer an seine Mission erinnern. Anderthalb Monate war er auf dem Everest. Beim Abstieg wurde er ohnmächtig und musste von einem Helikopter gerettet werden. Bei Temperaturen von weniger als minus 40 Grad froren seine Füße ab, sein linker großer Zeh musste amputiert werden. Zu Hause erfuhr er dann, dass seine schwangere Frau ihr Kind verloren hatte. „Viele in meiner Familie denken, dass es nicht passiert wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre“, grübelt Gautam. Zwar sei er stolz, seinen Auftrag erfüllt zu haben. Rückblickend, sagt er jedoch, würde er ihn nicht noch einmal annehmen. (mit dpa)

