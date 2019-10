Weltweit längster Nonstop-Flug

Canberra.Die australische Fluggesellschaft Qantas hat den weltweit längsten Nonstop-Passagierflug auf der Strecke New York – Sydney erfolgreich getestet.

In 19 Stunden und 16 Minuten legte die Maschine, ein fabrikneuer Boeing 787-9 Dreamliner, die 16 200 Kilometer lange Strecke zurück. Am Sonntagfrüh (Ortszeit) landete der Testflieger nach Angaben der Airline in Australien. Gestartet war das Flugzeug am Freitag von New Yorks John-F.-Kennedy-Flughafen aus. „Dies ist eine wirklich bedeutende Premiere für die Luftfahrt“, sagte Qantas-Chef Alan Joyce.

Er hoffe, damit künftig „die Reise von einer Seite der Welt zur anderen“ zu beschleunigen. Der Flug sei „reibungslos“ verlaufen, sagte Sean Golding, einer von vier Piloten, die sich bei dem Testflug abwechselten. Dabei seien Daten für einen möglichen Linienflug gesammelt worden. Von 2022 oder 2023 an will Qantas seinen Kunden die Verbindung anbieten. dpa

