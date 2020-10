Wendler verprellt RTL und Kaufland

Köln.Schlagersänger Michael Wendler („Egal“) war ein Liebling der Klatschspalten – jetzt hat er sich mit wirren Äußerungen über Corona ins Abseits katapultiert. Sein bisheriger Haussender RTL distanzierte sich am Freitag mit scharfen Worten von dem 48-Jährigen und sagte umgehend die geplante Live-Übertragung von Wendlers kirchlicher Hochzeit im Jahr 2021 ab. Und dem Sänger droht weiteres Ungemach. „Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL“, erklärte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf am Freitag. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen.“

Der Sänger hatte zuvor über Instagram mit einem Knall seinen Rückzug aus der Jury der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) verkündet. Der Grund: Er führte – offensichtlich abgelesen – aus, dass er der Bundesregierung in der Corona-Krise „grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ vorwerfe. Weiter beschuldigte er die Fernsehsender, darunter RTL, „gleichgeschaltet“ zu sein.

RTL ging in die Gegenoffensive. „Wir lassen uns eine erfolgreiche Show, die Millionen Menschen gerne sehen, sicher nicht von einem Verschwörungstheoretiker vermiesen oder generell vorschreiben, wie und was wir senden“, sagte Geschäftsführer Graf über die nächste DSDS-Staffel. Zudem kündigte der Sender an, sich in den kommenden Wochen journalistisch vermehrt dem Phänomen Verschwörungstheorien widmen zu wollen.

„Kein geeigneter Werbeträger“

Wendlers Werbepartner Kaufland, der nur Stunden zuvor eine selbstironische Wendler-Kampagne gestartet hatte, zog dieser Werbung sofort den Stecker. „Herr Wendler ist nach seinen aktuellen Aussagen kein geeigneter Werbeträger mehr für Kaufland“, teilte der Unternehmen mit. Für den nun geplatzten Werbedeal waren mit dem Schlagersänger einem Bericht der „Heilbronner Stimme“ zufolge ursprünglich 200 000 Euro Gage vereinbart worden. Informierte Kreise bestätigten der dpa am Freitag die Summe. Ein Teil des Geldes sei auch geflossen. Ob er das zurückzahlen muss, blieb zunächst unklar.

Der Sänger, der sich selbst „Der Wendler“ nennt, hatte sich in den vergangenen Jahren von einem Nischenphänomen zu einer Größe im Medienzirkus hochgearbeitet, auch wenn er von vielen belächelt wurde. Mit seiner Teilnahme an nahezu allen denkbaren Promi-Shows (Dschungelcamp, „Schlag den Star“, „Promi Big Brother“, „Goodbye Deutschland“) und skurrilen Randgeschichten („Tausende Wendler-CDs in Altkleidercontainer entdeckt“) war Wendler zuverlässig für Schlagzeilen gut. Ob immer geplant, war dabei die große Frage. dpa

