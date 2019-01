Weniger Infektionen

Stuttgart/Mainz/Frankfurt.In Baden-Württemberg sind die Infektionen mit dem Krankenhauskeim MRSA zurückgegangen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin gestern mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 67 durch den Erreger verursachte Infektionen gemeldet. 2017 waren es noch 95 Fälle. Laut RKI liegt das unter anderem an besserer Hygiene und an einer Meldepflicht. Es handle sich jedoch um vorläufige Zahlen. Gefährlich sind die Erreger, weil viele Antibiotika nicht gegen das Bakterium wirken. Für Menschen mit intaktem Immunsystem sind sie meist harmlos. Auch in Hessen ging die Zahl der Infektionen zurück: von 133 (2017) auf 106 (2018). In Rheinland-Pfalz wurden im Vorjahr 72 Fälle gemeldet (2017: 90). dpa

