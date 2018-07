Wenn Medikamente gefährlich werden

Anzeige

Berlin.Medikamente sollen gesund machen. Doch wenn verschiedene Präparate gleichzeitig eingenommen werden müssen, drohen gefährliche Wechselwirkungen. Die Krankenkasse „Barmer“ schlägt jetzt in ihrem aktuellen Arzneimittelreport Alarm: Bei der Therapie mit Medikamenten gibt es große Sicherheitslücken. Immerhin jeder fünfte Bundesbürger hat im Jahr 2016 mindestens fünf Medikamente gleichzeitig eingenommen.

Und das offenbar mit fatalen Folgen: Nach Angaben von Patientenschützern kommt es jährlich zu etwa 250 000 Klinik-Einweisungen, die auf Fehler bei der Arzneimitteltherapie zurückzuführen sind. Die Zahl der Todesfälle wird auf rund 50 000 geschätzt. Ältere Patienten sowie chronisch Kranke tragen dabei das größte Risiko. Das belegt der neue Arzneimittelreport der mit 9,2 Millionen Versicherten zweitgrößten Krankenkasse Barmer, welcher gestern in Berlin vorgestellt wurde.

Risiken vermeidbar

Den Daten zufolge haben rund 33,1 Millionen Menschen in Deutschland drei oder mehr chronische Leiden. Fünf oder noch mehr gleichzeitig verabreichte Wirkstoffe sind da keine Seltenheit. „Das verstärkt die Behandlungskomplexität“, erläuterte Barmer-Chef Christoph Straub. Zumal in solchen Fällen oft auch mehrere behandelnde Ärzte gleichzeitig im Spiel sind. Beispiele aus der Praxis zeigen, wie lückenhaft der Schutz vor vermeidbaren Risiken in der Arzneimitteltherapie ist.