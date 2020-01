Mannheim/Hongkong.Als die ersten Patienten mit der mysteriösen Lungenerkrankung bei Ärzten vorstellig wurden, fand gerade ein Treffen von Provinzparteikadern in Wuhan statt. Da ist keine Störung erwünscht. „Was nicht ins Bild passt, wird unter den Teppich gekehrt“, sagt Armin Reinartz (kleines Bild), der in Hongkong das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung leitet. Auch das Coronavirus landete zunächst unter dem Teppich.

Reinartz sitzt mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern zu Hause in Hongkong. Die Behörden und viele Unternehmen in China und Hongkong haben ihre Mitarbeiter angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Die Schulen haben auch geschlossen, es sind chinesische Neujahrsferien, und die werden angesichts der sich ausweitenden Epidemie bis mindestens Mitte Februar verlängert.

Zu spät gehandelt?

Viel zu tun gibt es nicht. Der Freizeitpark Disneyland in Hongkong ist zu, Neujahrsfeiern und andere Veranstaltungen wurden abgesagt. Viele trauen sich nicht mehr vor die Tür, und wenn dann nur mit Maske. „Wer keine Maske trägt, wird skeptisch beäugt.“ Reinartz wollte vor ein paar Tagen noch neue Masken besorgen, alle ausverkauft. Verreisen will auch keiner, vor allem nicht ins nahe Vietnam oder Thailand, beliebte Urlaubsziele vieler Festland-Chinesen. Neujahr ist für sie Hauptreisezeit. Sie fahren kreuz und quer durchs eigene Land und mit steigendem Einkommen auch ins Ausland. Dort möchte man die Gäste, die sonst für gute Umsätze sorgen, am liebsten wieder loswerden.

„In Thailand gibt es eine zunehmende anti-chinesische Stimmung. Im Internet sind Hasstweets wie ,Bleibt in eurem Land, wir wollen euch nicht!’ zu lesen“, erzählt Reinartz. In Hongkong wurden Brandanschläge auf einen leer stehenden Hochhauskomplex verübt, in dem Angehörige von Kranken untergebracht werden sollten, sowie eine U-Bahnlinie, die nach Festland-China führt. Inzwischen wurden Fähr- und Zugverbindungen nach China stark eingeschränkt oder ganz gekappt, Visa, die Chinesen für ihre Einreise nach Hongkong benötigen, werden nicht mehr ausgestellt. Ein absolutes Novum. Der Nutzen bleibt fraglich. Als Wuhan, wo das Virus sehr wahrscheinlich seinen Ausgang nahm, von der Außenwelt abgeriegelt wurde, war knapp die Hälfte der elf Millionen Einwohner längst weg. Den Erreger haben sie mitgenommen. „Viele Maßnahmen kamen später, als sie möglich gewesen wären“, meint Reinartz mit Blick auf das Krisenmanagement von Chinas Behörden. In Hongkong ist man darüber besonders verärgert. Und besorgt. Als vor 17 Jahren das Sars-Virus ausbrach, war die einstige britische Kolonie besonders betroffen. Auch Sars war, wie der neue Erreger, ein Coronavirus – allerdings gefährlicher. Bei den Hongkongern sind die Erinnerungen an damals noch frisch. „Für viele ist das ein Trauma, das sie nicht wieder erleben möchten.“ Eingeschleppt wurde Sars von einem Festlandchinesen, der in einem Hotel übernachtete. Sein Zimmer lag im neunten Stock, ausgerechnet die Zahl neun, die für Langlebigkeit in China steht. Innerhalb von 24 Stunden steckte er ein Dutzend weitere Hotelgäste an. Am Ende beklagte Hongkong 299 Tote, jeder sechste, der sich mit Sars infiziert hatte, starb.

Arzt auf Polizeiwache

Diesmal haben die chinesischen Behörden zwar früher als bei Sars reagiert. Aber vielleicht nicht früh genug. Berichte über die mysteriöse Krankheit erschienen in den staatlich kontrollierten Medien lange weit hinten, und noch am 10. Januar erklärte ein prominenter Lungenfachexperte im Fernsehen, die Wuhan-Grippe sei unter Kontrolle.

Es kursieren zudem Meldungen, wonach ein Arzt die örtlichen Gesundheitsbehörden bereits früh im Dezember vor einer atypischen Lungenentzündung gewarnt haben soll. Der Arzt sei auf eine Polizeiwache gebracht worden, wo er seine Meldung offiziell widerrufen musste. So vergingen, wie Reinartz sagt, womöglich wertvolle Tage, ehe Wuhan am 31. Dezember beim WHO-Länderbüro in Peking vorstellig wurde. In der Provinz Shandong wurden jetzt, so berichtet es der Kurznachrichtendienst Weibo, vier Menschen vorübergehend festgesetzt, die berichtet hatten, in ihrem Bezirk gebe es einen Coronavirus-Infizierten. Vorfälle wie diese nähren den Verdacht, dass offizielle Stellen nach wie vor das wahre Ausmaß der Ansteckungszahlen verschleiern könnten.

