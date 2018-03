Wer singt das Lied für Lissabon?

Anzeige

Berlin.Das Ticket für Lissabon gibt es in Berlin. Wer von den deutschen Teilnehmern beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am 12. Mai in der portugiesischen Hauptstadt dabei sein will, muss erst einmal in der deutschen zeigen, was er drauf hat. Am heutigen Donnerstag entscheidet sich, wer für Deutschland singen darf – und in diesem Jahr hoffentlich mehr rausholt als in der jüngsten Vergangenheit, die für die deutschen Teilnehmer ein Desaster in Folge gewesen ist.

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland mit Levina („Perfect Life“) zumindest einen vorletzten Platz belegt. Traurig genug, dass das fast schon als ein kleiner Erfolg gelten musste. In den beiden Jahren davor war es mit dem letzten Platz noch trostloser. Die Zeiten, in denen deutsche Teilnehmer beim ESC geglänzt haben, wie mit dem ersten Platz für „Satellite“ von Lena Meyer-Landrut 2010, sind schon etwas her.

Druck aus der Sendezentrale

Nach dem ernüchternden Abschneiden im vergangenen Mai hatte ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber einen radikalen Neuanfang angekündigt, „bei dem nichts so bleiben soll, wie es in den letzten Jahren war“. Und er hatte auch durchblicken lassen, was er sich für 2018 wünscht: Es gehe darum, international wiedererkennbarer und erfolgreicher zu werden.