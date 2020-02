Wettbewerbe vor 80 000 Zuschauern

Das Sambodrom in Rio ist die 1984 vom Architekten Oscar Niemeyer erbaute Tribünenstraße im Stadtteil Cidade Nova im Stadtzentrum. Dort finden die Wettbewerbe der Sambaschulen im Karneval statt. Die Arena ist etwa 700 Meter lang und bietet über 80 000 Zuschauern Platz.

Die offiziellen Karnevalsparaden finden jährlich vor Beginn der Fastenzeit in fünf Nächten statt. Dann treten im Sambodrom Sambaschulen von 21 Uhr bis in die frühen Morgenstunden gegeneinander an – jede Schule präsentiert sich für je 85 Minuten. In den Paraden treten teils über 4000 Tänzer und Sambatrommler auf, die von einer Jury prämiert werden. Diese bewertet nicht nur die ausgefallenen Kostüme, sondern auch die Musik, wie synchron die Gruppe ist, die Bewegungen und die Stimmung, die sie herüberbringt.

Während des Jahres wird das Sambodrom für Veranstaltungen – unter anderem Live-Konzerte – genutzt. Bei den Olympischen Sommerspielen sowie den Paralympics 2016 in Rio war das Sambodrom Austragungsort für die Bogenwettbewerbe. her

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020