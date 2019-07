Wetterdienst hält trotz Zweifeln an Rekord fest

Offenbach/Mannheim.Der neue deutsche Hitzerekord hat Zweifel an den Messwerten geweckt. Vor allem in sozialen Netzwerken drückten viele Nutzer ihren Unglauben aus – darunter auch der bekannte Meteorologe Jörg Kachelmann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) aus Offenbach hingegen hielt nach einer Überprüfung an dem neuen deutschen Hitzerekord von 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen fest. Der am Donnerstag gemessene Wert sei korrekt, sagte ein Sprecher. Damit sind die Temperaturen erstmals seit Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen in Deutschland über 42 Grad gestiegen.

Warum gab es Zweifel an dem Rekord?

Ein Grund war der große Unterschied zum bisherigen Rekord von 2015 – 40,3 Grad gemessen im unterfränkischen Kitzingen. Das sind mehr als zwei Grad weniger als am Donnerstag in Lingen. Meteorologe Kachelmann nannte mit Verweis auf seine eigene Homepage auf Twitter einen weiteren Grund: „Man sieht hier schön, wie sehr die lokalen Gegebenheiten in Lingen den Rekord möglich gemacht haben, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund drei Grad.“ Dazu stellt er eine Karte, auf der die umgebenden Stationen deutlich geringere Werte – zwischen 39 und 40 Grad – aufweisen. Das heißt, Kachelmann geht davon aus, dass die Umgebung der Wetterstation Lingen zu einer Überhitzung geführt hat. Dominik Jung, ein weiterer bekannter Meteorologe, soll Medienberichten zufolge ebenfalls Zweifel angemeldet haben. Die Messung sei „etwas fragwürdig, denn diese Station steht mehr als ungünstig“, wird er zitiert.

Wurden nur in Lingen Rekorde gebrochen?

Nein, am Donnerstag stiegen die Temperaturen an 25 deutschen Messstationen auf 40 Grad oder höher, an insgesamt 15 der Stationen wurden Temperaturen gemessen, die den Rekord von 2015 überschritten. Außerdem wurden in sechs Bundesländern neue Höchstwerte gemessen.

Wie war die Situation in Mannheim?

Mit 39,5 Grad erlebten auch die Mannheimer am Donnerstag den heißesten Juli-Tag, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949 in der Stadt gemessen wurde. Allerdings dürfte es in der Quadratestadt „tatsächlich heißer“ gewesen sein, wie Michael Gutwein, Leiter der Außenstelle Stuttgart des Deutschen Wetterdienstes, mitteilte. Wegen eines technischen Defektes an der Messstation im Stadtteil Vogelstang wurden zwischen 14 und 18 Uhr keine Messwerte übertragen. Die Daten gelangen normalerweise automatisch zum DWD. Nachdem Techniker den Defekt behoben hatten, verzeichnete die Wetterstation um 18 Uhr 38,8 Grad. „Erfahrungsgemäß wird die Höchsttemperatur bei diesen Wetterlagen um 17 Uhr erreicht. Wir können davon ausgehen, dass es da ein gutes Grad heißer als um 18 Uhr war“, schätzt Meteorologe Gutwein. Damit hätten in Mannheim knapp 40 Grad geherrscht. „Das ist aber kein offizieller Wert“, betont Gutwein. Die Messstation „Mannheim City Airport“ am Flughafen des privaten Wetterdiensts Meteo Group maß 39,7 Grad Höchsttemperatur. Allerdings werden nur Daten des Deutschen Wetterdiensts offiziell anerkannt.

Welche Vorgaben müssen offizielle Messstationen erfüllen?

Nach Angaben des DWD muss eine hauptamtliche Wetterstation genauen Vorschriften genügen. Nur so könne sie standardisierte Messwerte liefern, die weltweit vergleichbar seien. Zum Beispiel darf sich der Messort nicht neben steilen Berghängen befinden, das etwa 600 Quadratmeter große Messfeld muss zudem sauber gepflegt sein, damit der Pflanzenbewuchs das Mikroklima am Messort nicht beeinflusst.

Wie viele Messstationen gibt es in Deutschland?

Der DWD betreibt in Deutschland rund 180 Wetterstationen, die allermeisten davon arbeiten vollautomatisch. Allein in Baden-Württemberg sind es 16 Standorte. „Nur die Flugwetterwarte am Stuttgarter Flughafen ist noch bemannt“, erläutert Gutwein. Alle anderen übermitteln die Werte ohne menschliches Zutun. Zusätzlich gibt es bundesweit mehr als 800 Messstellen im sogenannten nebenamtlichen Netz, so dass insgesamt rund 1000 offizielle Stationen verzeichnet sind. Für die Erfassung der Temperaturen sind laut DWD aber lediglich rund 500 Stationen relevant, die möglichst flächendeckend übers Land verteilt sind. Außerdem gibt es Messwerte von Partnernetzen, die beispielsweise an Flughäfen betrieben werden, etwa von Nato oder Bundeswehr. Laut DWD fallen 42 Stationen in diese Kategorie. Über diese Messstellen hinaus gibt es zudem weitere Standorte privater Anbieter.

Was wird wo gemessen?

Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden an allen DWD-Wetterstationen in zwei Metern Höhe gemessen. Außerdem stecken im und direkt über dem Boden elektrische Thermometer. In zehn Metern Höhe werden Windrichtung und -geschwindigkeit erfasst. Das Ombrometer, das an eine große Thermoskanne erinnert, registriert die Niederschlagsmenge. Außerdem werden die Dauer der Sonnenstrahlung gemessen sowie Wolkenhöhe und Sichtweite per Infrarot-Laser erfasst. (mit dpa)

Info: Weitere Infos zu Messstellen: https://tinyurl.com/y2y5gmfs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019