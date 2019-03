Widerspruch gegen Zeitumstellung wächst

Hamburg.Immer weniger Menschen in Deutschland halten die Zeitumstellung für sinnvoll. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit. Danach liegt der Anteil der Befürworter bei 18 Prozent – und damit auf dem tiefsten Wert seit Jahren. Seit 2013 ist der Zustimmungswert von 29 Prozent um elf Prozentpunkte gefallen. Am Sonntag werden nachts die Uhren von zwei auf drei Uhr vorgestellt. In Europa wird die Abschaffung der Zeitumstellung für 2021 anvisiert. Das Europaparlament legt heute seine Position fest, anschließend muss es sich mit den EU-Staaten einigen. dpa

