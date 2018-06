Wie Deutschland sich bewaffnet

Anzeige

Karlsruhe.Augen schließen sich krampfartig, Atemwege blockieren, alles juckt. Trifft Reizgas aus der Gaspistole Walther P88 in ein Gesicht, ist die normale Reaktion: Flucht. Für immer mehr Menschen bedeutet diese Reaktion gefühlte Sicherheit. Eine Sicherheit vor Überfällen und Angriffen – zum Mitnehmen in der Handtasche. „Die Leute haben Angst“, sagt Markus Rummer. Das Waffengeschäft in der Karlsruher Südweststadt hat er von seiner Eltern übernommen.

Für die Rummers ist Angst ein Geschäft. „Immer wenn in einem Stadtteil etwas passiert ist, kommen von dort besonders viele Kunden zu mir.“ Wer Waffen mit sich tragen will, braucht in Deutschland einen kleinen Waffenschein – nicht nur für Schreckschusswaffen, sondern auch für ein kleines Chlorgas-Spray.

Größter Anstieg vor drei Jahren

Die Nachfrage nach der Lizenz steigt seit Jahren. In der Bundesrepublik sind aktuell mehr als 587 000 kleine Waffenscheine registriert, das sind mehr als doppelt so viele als noch Ende 2015. Auch im Südwesten hat sich die Zahl der registrierten Scheine in den vergangenen vier Jahren fast verdoppelt, nämlich von rund 40 000 auf mehr als 77 000. Beim Nationalen Waffenregister (NWR) für Hessen wurden 36 682 kleine Waffenscheine für 2017 gespeichert. 2015 hatte diese Zahl noch bei 23 552 gelegen.