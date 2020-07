Wie ein Fahrstuhl für Schiffe

2 Fotos ansehen Heiko Kroymann-Meyer schaut auf die Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal. © dpa

Kiel.Schon als Kind liebte Heiko Kroymann-Meyer Schiffe und Wasser. Damals spielte er am Rande des Nord-Ostsee-Kanals. „Da war mein Spielplatz an der Kanalböschung.“

Der Nord-Ostsee-Kanal verläuft quer durch das Bundesland Schleswig-Holstein. Er verbindet die Nordsee mit der Ostsee. Heute ist Heiko Kroymann-Meyer längst erwachsen. Mit dem Kanal hat er immer noch zu tun, und zwar beruflich als Schleusen-Meister.

Aufpasser auf dem Wasser

Schleusen sind wichtige Anlagen, mit deren Hilfe Schiffe auf Kanälen weiterkommen. Denn manchmal müssen sie in diesen künstlichen Wasserstraßen Stufen überwinden. In den Schleusen werden die Schiffe angehoben oder abgesenkt. Eine Schleuse ist wie ein Fahrstuhl – nur für Schiffe. Denn auch im Wasser gibt es manchmal Höhenunterschiede. Darüber können Schiffe aber nicht einfach so drüber fahren. Dazu fährt das Schiff in eine Kammer hinein, die mit Toren zugemacht wird. Dann kann das Schiff hoch oder herunterbewegt werden.

Heiko Kroymann-Meyer sitzt bei seiner Arbeit vor Bildschirmen und steuert die Schleuse. Außerdem passt er auf, dass es nicht zu Unfällen kommt.

Doch nicht nur Schiffe, Jachten und Segelboote fahren durch die Schleuse. Vor ein paar Jahren verirrte sich sogar auch mal ein Delfin in die Anlage. „Der ist regelmäßig in den Kanal und wieder raus“, erinnert sich Schleuser Heiko Kroymann-Meyer. dpa

