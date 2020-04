Wieder ein Flug von den USA zur ISS

Washington.Ende Mai will die US-Raumfahrtbehörde Nasa erstmals seit fast einem Jahrzehnt wieder Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS (Bild) schicken. Zwei Nasa-Astronauten sollen am 27. Mai an Bord eines „CrewDragon“ des Raumfahrtunternehmens SpaceX mit einer „Falcon 9“-Rakete starten, teilte die Nasa am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mit. Damit würden erstmals seit 2011 wieder Astronauten von den USA aus zur ISS starten – und erstmals befördert von SpaceX. Das Unternehmen hat bislang nur Fracht zur ISS transportiert. Die Nasa hatte ihre eigene Shuttle-Flotte aus Kostengründen ausgemustert. Wegen der Corona-Pandemie wird es allerdings beim Start Beschränkungen für die Zahl der Zuschauer auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida geben. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020