Wieder viele Ausflügler im Schwarzwald

Dobel/Stuttgart.Allen Appellen zum Trotz sind auch am Dienstag und Mittwoch zahllose Menschen mit ihren Autos in die Ausflugsgebiete im Schwarzwald geströmt. Unser Bild zeigt Spaziergänger am Mummelsee. Erneut standen am Mittwoch die Wagen Stoßstange an Stoßstange auf der Schwarzwaldhochstraße, Parkplätze waren sehr voll. Am Mittag staute sich der Verkehr auf zahlreichen Straßen besonders rund um die Landstraße 500. Nach Einschätzung der Polizei war die Lage aber weniger dramatisch als in den vergangenen Tagen. In Hessens winterlichen Mittelgebirgen hielt sich der Andrang am Mittwoch in Grenzen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Besucherzahlen an der Wasserkuppe, im Odenwald und rund um den Großen Feldberg nicht vergleichbar mit der Situation vom vergangenen Wochenende. dpa

