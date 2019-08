Wiederaufbau von Notre-Dame stockt

Paris.Die Flammen der Kathedrale Notre-Dame waren erst wenige Stunden gelöscht, da wandte sich Emmanuel Macron mit feurigen und ermutigenden Worten an seine Landsleute. „Wir sind ein Volk von Baumeistern und ja, wir werden Notre-Dame noch schöner als zuvor wieder errichten“, sagte der französische Präsident am 16. April, einen Tag nach dem Brand. In fünf Jahren solle das vollbracht sein.

Indem er diesen Zeitplan vorgab, setzte Macron die Verantwortlichen unter großen Druck. Schnell drehten sich die Fragen um die Form des Wiederaufbaus – identisch oder mit einem modernen Element, damit sich die Brandkatastrophe sichtbar in die Geschichte des 850 Jahre alten Monuments einschreibt? Mit welchen Materialien? Rasch rief die Regierung einen internationalen Architektenwettbewerb aus.

Gut vier Monate später erscheint der Beginn der Restaurierungsarbeiten in weiter Ferne. Diese „werden nicht vor frühestens dem ersten Semester 2020 aufgenommen“, teilte das Kulturministerium mit. Zuvor geht es um die Konsolidierung des Bauwerks. Bei dem Brand wurden ein Teil der Dachkonstruktion, das Vierungsgewölbe am Kreuzungspunkt von Haupt- und Nebenschiff sowie der Spitzturm zerstört, den der Architekt Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert auf das Monument gesetzt hatte.

Nachdem die Stützarbeiten seit 25. Juli ausgesetzt waren, um den Ort einer Entkontaminierung zu unterziehen, wurden sie am Montag wieder aufgenommen. Zu groß erschien zuvor die Bleibelastung.

Mehr als 400 Tonnen Blei schmolzen bei dem Brand und verbreiteten sich im Viertel in der Luft. Vor allem auf dem Vorplatz der Kathedrale wurden Konzentrationen gemessen, die die zulässige Schwelle um ein Vielfaches überschritten.

Streit über Bleigefahr

Auch mehrere Schulen und Schulhöfe wurden gereinigt und 160 Kinder untersucht, von denen 16 erhöhte Bleiwerte im Blut aufwiesen – ob diese wirklich mit dem Brand von Notre-Dame zusammenhängen, gilt als fragwürdig.

Über die tatsächliche Gefahr ist ein Streit zwischen Vertretern der Behörden sowie von Organisationen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz entbrannt. Der Verein Robin Hood („Robin des Bois“) hat Klage gegen Unbekannt eingereicht. Er beschuldigt die Stadt, Risiken herunterzuspielen.

Die Diözese hofft derweil, die Kathedrale oder einen Teil davon möglichst bald wieder zugänglich zu machen. Nachdem im Juni eine erste Messe in kleinem Kreis gefeiert wurde, bei der alle Teilnehmer Schutzhelme trugen, gibt es Ideen einer vorzeitigen Öffnung zumindest des Vorplatzes. Auch die Betreiber von Restaurants, Cafés und Souvenirläden auf der Seine-Insel klagen über hohe Einbußen. Gehörte Notre-Dame mit bis zu 14 Millionen Touristen zu den meistbesuchten Monumenten der Welt, kommt derzeit nur noch ein Bruchteil.

Wissenschaftlern bietet die Schließung des gotischen Baus hingegen eine einzigartige Chance. „Zum ersten Mal seit Jahrhunderten finden dort keine Messen statt. Wir könnten den Boden der Kathedrale öffnen, um an die Fundamente zu kommen“, sagt Historiker Olivier de Châlus, Sprecher der Forscher-Vereinigung. Man werde alle Arten archäologischer Elemente finden, Skulpturen und Mosaike von „wahrscheinlich unschätzbarem Wert“. Das werde helfen, einstige Herstellungsweisen und die Geschichte von Paris besser zu verstehen.

