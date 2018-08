Wien entthront Melbourne als lebenswerteste Stadt

Anzeige

Sydney.Von allen Großstädten der Welt ist Wien nach einer neuen Rangliste die Stadt, in der es sich am besten leben lässt. Dies geht aus dem Städtevergleich des englischen Magazins „The Economist“ hervor. Österreichs Hauptstadt (im Bild die Oper) entthronte das australische Melbourne, das sieben Jahre ununterbrochen an der Spitze gestanden hatte. Deutsche Städte sind unter den Top Ten nicht mehr dabei. Bestplatzierte deutsche Stadt ist Frankfurt auf Platz 12 (+9). Hamburg, das es im vergangenen Jahr als einzige auf Platz 10 geschafft hatte, liegt jetzt nur noch auf Platz 18. München liegt auf Platz 21 (+2), Berlin auf 25 (-1) und Düsseldorf auf 28 (+4). Es wurden dafür 140 Großstädte nach Kriterien wie Verkehrsnetz, Bildung, Gesundheitsversorgung, Kultur und Terrorgefahr miteinander verglichen. dpa (Bild: dpa)