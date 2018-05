Wiesnmaß kostet mehr als elf Euro

Anzeige

München.Die Wiesn wird teurer – für die Wirte und für die Gäste. Die Stadt München will die Umsatzpacht für die Wirte des Oktoberfests in diesem Jahr deutlich erhöhen. Wirtesprecher Peter Inselkammer sprach gestern von einer „schwierigen Situation“. Diese wird in der Folge auch zu höheren Bierpreise führen. Wirtesprecher Inselkammer wertete dies als dramatische Mehrbelastung: „Für die Wiesnmaß heißt das natürlich, dass sie im Preis steigen wird.“ Dass der Maß-Preis dieses Jahr über elf Euro liegen wird, ist jetzt schon so gut wie klar. 2017 mussten Besucher bis zu 10,95 Euro hinblättern. dpa