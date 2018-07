William und Kate in Oslo

Kate (l.) und William besichtigen Oslo mit Prinzessin Ingrid Alexandra. © dpa

Oslo.Große Aufgabe für die 14-jährige norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra: Beim Besuch von Prinz William und seiner Frau Kate hat sie gestern einen Programmpunkt fast allein geschmissen. Sie führte das britische Paar durch einen nach ihr benannten Skulpturenpark in Oslo – quasi von Nummer zwei in der Thronfolge zu Nummer zwei in der Thronfolge. Denn sowohl Ingrid als auch William (35) werden

...

Sie sehen 45% der insgesamt 893 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018