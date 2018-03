Winter macht Spaß – und verursacht Chaos

Anzeige

Lausanne.Für Sportler wie diesen Snowboarder mitten auf einer Straße in Lausanne (Schweiz) haben Schnee und heftiger Frost ihre angenehmen Seiten. Allerdings sorgte das klirrend kalte Winterwetter auch am meteorologischen Frühlingsanfang gestern noch für Chaos: Der Flughafen Genf schloss für mehrere Stunden. Schneechaos im Norden Schleswig-Holsteins bescherte vielen Schülern Unterrichtsausfall. In Frankreich steckten in der Region um Montpellier Hunderte Autofahrer über Nacht fest. Der Dauerfrost der letzten Tage kostete in Tschechien bereits mehreren Menschen das Leben. dpa (Bild: dpa)