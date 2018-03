Wintereinbruch erwischt Autofahrer im Norden kalt

Anzeige

Stralsund/Hamburg (dpa) - Ein Wintereinbruch mit Schnee und Matsch hat den Autofahrern in Norddeutschland am Morgen das Leben schwer gemacht. Unfälle häuften sich unter anderem im Raum Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern).

Hier waren einige Fahrer auf der verschneiten Fahrbahn offensichtlich zu schnell gefahren und im Straßengraben gelandet. Eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 194 wurde leicht verletzt.

Die Autobahn 7 in Schleswig-Holstein wurde wegen eines querstehenden Lastwagens bei Schuby in einer Richtung gesperrt. Auch auf der A24 musste eine Sperrung eingerichtet werden. Hier waren in Höhe Gudow drei Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt. Ein Großteil der Unfälle beschränkte sich jedoch auf Blechschäden. Anderenorts wurden die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume gerufen.