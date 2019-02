„Wir empfehlen weiter Milchprodukte“

Mannheim/Heidelberg.Nachdem der Heidelberger Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen seine Studie über Krankheitserreger in Kuhmilch und Rindfleisch veröffentlicht hatte, ist ein Teil seiner Äußerungen über die Krebsvorsorge auf Kritik gestoßen. Fragen und Antworten zur Studie und den Folgen:

Welche Erreger hat das Forschungsteam genau gefunden?

„Das Spannende ist, dass es sich um eine neue Klasse von Krankheitserregern handelt“, sagte die Sprecherin des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg, Sibylle Kohlstädt. „Eine Form zwischen Virus und Bakterium.“ Gefunden wurden DNA-Elemente, die in Milch- und Fleischprodukten vom europäischen Rind vorkommen. Die Mediziner bezeichnen diese als „Bovine Meat and Milk Factors“ (BMMF). Wie die Forscher um zur Hausen in einem Hintergrund-Schreiben erläutern, können sie Infektionen im Körper hervorrufen.

Wie lässt sich ein Zusammenhang mit Krebs herstellen?

Laut den Untersuchungen sind BMMFs sogenannte indirekte Karzinogene. Das heißt, sie sind Krankheitserreger, die nicht selbst krebsfördernd in die Zelle eingreifen. Stattdessen schaffen sie eine krebsfördernde Umgebung. Als Beispiel nennt das DKFZ die Infektion mit Hepatitis C-Viren und den Zusammenhang mit Leberkrebs.

Wie infizieren sich Menschen, und wie kann man sich schützen?

Wahrscheinlich, so die Forscher, infiziert man sich im Säuglingsalter mit den Erregern. Das Immunsystem des Menschen entwickelt sich laut DKFZ erst nach rund einem Lebensjahr. Ist das System ausgereift, könnte sich der Körper wahrscheinlich selbst schützen. Deshalb vermuten die Wissenschaftler, dass sich Säuglinge, die sehr früh mit Kuhmilchprodukten teilernährt werden, so infizieren. Die Forscher raten dazu, Säuglinge nicht zu früh mit Kuhmilchprodukten zu ernähren und sie möglichst lange zu stillen. „Am besten über zwölf Monate“, sagte zur Hausen am Dienstag (wir berichteten).

Soll man sein Kind nun weitgehend vegan ernähren?

„Dass übermäßiger Verzehr von rotem Fleisch ungesund ist, ist lange bekannt“, erklärte gestern Iris Lehmann, Sprecherin des Max Rubner-Instituts (MRI), auf Anfrage. Das MRI ist ein Institut, das im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft forscht. „An den derzeitigen Empfehlungen wird sich nichts ändern“, erklärte auch ihr Kollege Bernhard Watzl. „Wir werden Milchprodukte weiterhin empfehlen. Denn es ist erwiesen, dass der moderate Milchverzehr das Risiko von Dickdarmkrebs verringert.“ Von einer veganen Lebensweise für Kinder rät Lehmann ab – und verweist auf die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da heißt es: „Bei einer pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung nicht oder schwer möglich. Für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird eine vegane Ernährung nicht empfohlen.“

Wie reagieren Ernährungswissenschaftler auf die Still-Theorie?

Von dem Rat, zwölf Monate ausschließlich zu stillen, ist das MRI nicht vollends überzeugt. „Das wird sehr selten gemacht“, kritisierte Watzl. In der Praxis sei das schwer umsetzbar. Zudem habe die Allergieforschung ergeben, dass es ratsam sei, Babys bereits nach vier Monaten langsam mit fester Nahrung zu füttern. „Es gibt ein breites Spektrum an potenziellen Risiken, die über die Gesundheit entscheiden“, so Watzl. „Das Herz-Kreislauf-System, sämtliche verschiedene Krebsarten, krankhaftes Übergewicht und viele mehr. Das sollte man alles bedenken, bevor man Ernährungs-Tipps gibt.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019