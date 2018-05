„Wir haben dich, Harvey, wir haben dich“

Anzeige

New York.Dunkles Jackett, weißes Hemd, blauer Pullover, mehrere Bücher unter dem Arm und blass im Gesicht: So erscheint Harvey Weinstein gestern Morgen um kurz nach sieben Uhr (Ortszeit) vor einer Wache der New Yorker Polizei im Süden Manhattans. Dutzende Journalisten und Schaulustige haben schon seit kurz nach Sonnenaufgang an diesem strahlend blauen Tag vor dem Gebäude gewartet, die Bürgersteige sind mit Gittern abgesperrt. In Begleitung von Anwälten geht der einstige Hollywood-Mogul stur geradeaus und durch den Eingang, gibt keinen Kommentar ab. Rund eine Stunde später erscheint er wieder – in Handschellen.

Schon am Donnerstag war bekannt geworden, dass der 66-Jährige sich den Behörden in New York stellen will. Der Druck der monatelangen Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe, in New York, Los Angeles und London, war wohl einfach zu stark geworden. In den USA waren die Ermittlungen zusätzlich gerade noch auf Bundesebene ausgeweitet worden. Seit Bekanntwerden erster Vorwürfe gegen Weinstein im vergangenen Oktober haben Dutzende Frauen weitere Anschuldigungen erhoben. Viele davon sind allerdings bereits verjährt.

Chronologie 5. Oktober 2017: Ein Artikel der „New York Times“ bringt den Stein ins Rollen: Schauspielerinnen werfen Weinstein darin sexuelle Belästigung vor. Sein Anwalt spricht von Verleumdung. 8./9. Oktober: Sein Filmstudio, The Weinstein Company, habe den Hollywood-Mogul entlassen, erklären dessen Direktoren. 16. Oktober: Mit dem Hashtag #MeToo haben sich bereits Zehntausende Frauen im Internet als Opfer sexueller Übergriffe zu erkennen gegeben – ausgelöst durch einen Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano. Kurz darauf nimmt die Polizei in Los Angeles Ermittlungen auf. 12. November: Bei einem Protestmarsch in Hollywood demonstrieren Hunderte gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz. Februar 2018: Nach neuen Enthüllungen verklagt der US-Bundesstaat New York Weinstein und dessen früheres Unternehmen. Nach geplatzten Verkaufsgesprächen rettet sich die Weinstein Company im März in die Insolvenz. April: Drei Journalisten, die die Affäre um Weinstein aufgedeckt hatten, werden mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. In einem Strafprozess wird US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. dpa

Weinstein wird schnell von der Polizeiwache aus direkt zum nicht weit entfernten Strafgericht vor Richter Kevin McGrath gebracht. Dort wird Anklage wegen Vergewaltigung und erzwungenem Oralsex erhoben. Der Staatsanwaltschaft zufolge geht es um Vorfälle aus den Jahren 2013 und 2004. Weinsteins Anwalt betonte erneut, sein Klient sei unschuldig. Weinstein sei zuversichtlich, dass er komplett entlastet werde.