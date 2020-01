„Wir kommen zurück – mit der gleichen Qualität“

Baiersbronn.Heiner Finkbeiner, 71 Jahre alt, Chef der „Traube Tonbach“ in Baiersbronn, steht im Eingangsbereich seines Fünf-Sternehotels. Sein Blick geht auf die andere Straßenseite. Dort, wo sein Ururururgroßvater Tobias Finkbeiner 1789 einst am Hang über dem idyllischen Tonbachtal eine Schänke für durstige Holzfäller, Köhler, Harzbrenner und Fuhrleute in Betrieb nahm und wohin zuletzt Feinschmecker aus

...