„Wir stehen in schwerer Stunde beisammen“

Volkmarsen/Frankfurt.Der Wind zerrt an den Planen, die den Tatort in Volkmarsen vor Blicken abschirmen sollen. Überall im Ortskern stehen noch Polizeiwagen. Einsatzkräfte sind an diesem Dienstagmorgen kaum auf der Straße – ebenso wie Bewohner. Einen Tag nach dem Vorfall, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge raste, ist die nordhessische Kleinstadt weit entfernt von Normalität.

Das Auto war beim Rosenmontagszug in die Menge gefahren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden 61 Menschen im Alter von 2 bis 85 Jahren verletzt – einige von ihnen schwer. Unter den Opfern befinden sich 20 Kinder. Am Steuer saß ein 29-jähriger Mann, der aus Volkmarsen kommt. Er wurde festgenommen, am Dienstagabend erging Haftbefehl gegen ihn. Dem Deutschen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilt. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten an. Zunächst war er nicht vernehmungsfähig.

Buntes Treiben in Städten

Soll man trotz der schrecklichen Bilder aus Volkmarsen feiern? Diese Frage treibt am Faschingsdienstag Sicherheitsbehörden und Veranstalter in Hessen um. Am Vormittag entscheidet das Innenministerium, die Umzüge können starten. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die Gefährdungslage erhöht habe. In einigen Städten gibt es Absagen, in anderen herrscht buntes Treiben wie geplant. Am frühen Nachmittag setzt sich der traditionelle Umzug im Frankfurter Stadtteil Heddernheim („Klaa Paris“) in Bewegung. „Wir lassen uns in dieser Stadt von nichts und niemandem einschüchtern“, ruft Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) den Narren zu.

Ängste würden durch Vermeidung schlimmer, sagt der Essener Angstexperte und Psychotherapeut Christian Lüdke. „Am Ende hat man Angst vor der Angst.“ Daher wäre es grundverkehrt, jetzt das Haus nicht mehr zu verlassen. Was man auch nicht tun sollte: zu viele Bilder oder Videos der Taten anzusehen. „Wenn ich mir permanent diese Bilder anschaue, und wir werden damit ja ganz extrem konfrontiert, manchmal sogar in Echtzeit, kann das dazu führen, dass vollkommene Unbeteiligte an ihren Bildschirmen genauso hoch belastet werden wie direkt vor Ort Betroffene.“ Spekulationen in sozialen Medien heizten Unsicherheit und Ängste zusätzlich an.

An der Haupt- und Realschule der Kleinstadt findet kein Unterricht statt. Das sei länger geplant gewesen und habe nichts mit dem Ereignis des Vortags zu tun, heißt es von der Schule. Darüber hinaus dürfe man nichts sagen. Auch aus dem Rathaus gibt es zunächst kein Statement. Der Bürgermeister sei nicht zu sprechen.

Einer der wenigen, die etwas sagen, ist der katholische Pfarrer Martin Fischer: „Die Volkmarser haben einen sehr guten Zusammenhalt. Ich denke, dass dieser Zusammenhalt nicht durch die Tat beschädigt wird.“ Die Einwohner gingen unterschiedlich mit dem Erlebten um. Die einen wollten darüber sprechen, die anderen zögen sich zurück.

Hilfsangebot für Kinder

Im katholischen Kindergarten gebe es bereits ein Hilfsangebot: „Gemeindereferenten bieten Gespräche für Eltern an.“ Und die Kinder? „Ich denke schon, dass wir das noch aufarbeiten müssen“, sagt Fischer.

Am Dienstagabend besuchen Hunderte Menschen einen ökumenischen Gottesdienst, an dem auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) teilnehmen. Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, sagt, das Geschehene habe das Leben in Volkmarsen radikal verändert, doch Gott sei auch in diesen dunklen Momenten bei den Menschen. dpa

