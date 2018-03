„Wir verbrennen hier – macht’s gut“

Anzeige

Das Feuer war ersten Angaben zufolge am Sonntag in der Nähe einer Spielecke im obersten Stock der „Winterkirsche“ ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt saßen viele Kinder, mit und ohne Eltern, in einem der drei Kinosäle des Einkaufszentrums und schauten sich den Animationsfilm „Sherlock Gnomes“ an. „Eine meiner Töchter rief mich an und erzählte, dass Rauch in den Saal eintrete, sie aber die Türen nicht öffnen könnten“, berichtete ein Augenzeuge der unabhängigen Internetzeitung „Meduza“.

Der Mann verlor bei der Brandkatastrophe seine drei Kinder. Einen Feueralarm habe es nicht gegeben, die Notausgänge seien teils blockiert gewesen, sagten Augenzeugen. Das Dach des Gebäudes, das erst 2013 eröffnet wurde, war vollständig eingestürzt. Der Sachschaden beläuft sich offiziellen Angaben zufolge auf umgerechnet rund 40 Millionen Euro. Auch gestern flammte das Feuer wieder auf.

Viele in Kemerowo brachten Blumen und Kuscheltiere vor das abgeriegelte Gebäude, Psychologen kümmerten sich um Angehörige. Allerdings viel zu spät, wie viele der Bewohner beklagten. Auch das ist neben den Baumängeln und der schlechten Qualität der verwendeten Materialien im Einkaufszentrum ein Zeichen der Tragödie.

Unmut gegenüber Beamten

Die Menschen bleiben lange ohne Informationen. Oft fühlt sich niemand zuständig für die Fragen der Menschen, kaum einer weiß, wohin er sich wenden muss, um die Situation aufzuklären. Will dann ein lokaler Vertreter etwas erklären – wenn er vors Volk tritt –, greift die aufgebrachte Menge den Beamten durchaus sogar körperlich an. Viele Russen empfinden Staatsbedienstete als untätig und hochgradig korrupt. Aus der empfundenen Ohnmacht heraus werden viele schnell aggressiv. „Wir standen da und schauten unseren Kindern beim Sterben zu, und uns sagte niemand, was eigentlich unternommen werde, um sie zu retten“, erzählte ein weinender Vater in die TV-Kameras russischer Sender.

Kemerowo ist die schlimmste Brandkatastrophe in einem Einkaufszentrum in Russland. In den vergangenen zehn Jahren kam es allerdings zu knapp zehn Feuerausbrüchen in Einkaufszentren im Land. So starben 2014 wegen eines Kurzschlusses fünf Menschen in einem Einkaufszentrum in Samara, an der Wolga gelegen. 2015 verloren 19 Menschen in Kasan, 800 Kilometer östlich von der Hauptstadt Moskau, ihr Leben. Die Ursache: Brandschutzmängel.

