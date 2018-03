„Wir waren die Stars“

Anzeige

Mailand.Die „Tagesschau“ wurde verschoben, wenn Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler das Eis betraten. Mit berittener Polizei musste der Vorverkauf bei „Holiday on Ice“ gesichert werden – der Bekanntheitsgrad der zweimaligen Paarlauf-Weltmeister lag in den 60er Jahren bei 95 Prozent. „Wir hatten früher bessere Einschaltquoten als Formel 1 und Fußball“, schwärmt Kilius, die heute 75 Jahre alt wird, am Rande der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Mailand.

„Das war eine Hysterie damals, das hatte nichts mit Kilius/Bäumler zu tun. Wir waren die Ersten nach dem Krieg, die Positives gebracht haben“, erklärt der ewige Eisprinz. Wie die Fußball-Weltmeister 1954 wurde das Traumpaar in Deutschland verehrt. „Die Leute kannten und mochten uns“, erzählt der einstige Läufer und Schauspieler, der immer noch darüber schmunzelt, wie gern die Menschen ihm eine Liaison mit „seiner“ Marika andichten wollten. Immerhin liefen sie 25 Jahre zusammen – nach den Wettkämpfen die längste Zeit in Shows.

Harmonie pur

Wie gut die beiden immer noch harmonieren, obwohl sie sich fast nie sehen, ist bei ihrer Zwei-Tage-Stippvisite im Mediolanum Forum zu sehen. Es ist das erste Mal, dass sie ein Event nach ihrer aktiven Karriere besuchen – auf Einladung der ARD als Experten zur Paarlaufentscheidung. Lange haben sie ihre Sportart nur aus der Ferne verfolgt, bei Olympia waren sie gebannt von der Strahlkraft ihrer Nachfolger Aljona Savchenko und Bruno Massot. „Ich bin jeden Schritt mit Aljona in der Kür gelaufen. Mir sind so die Tränen gelaufen“, berichtet Kilius. Gold blieb ihnen 1960 und 1964 versagt – Savchenko/Massot schafften in Pyeongchang den Coup. „Die Kür war atemberaubend, sie haben einen Glückstag gehabt“, meint Bäumler, der sich noch heute gut daran erinnert: „Wir haben 1964 in Innsbruck wegen eines Wacklers um ein Zehntel gegen die Protopopows verloren.“