Wirbel um ein kleines Stück Stoff

Museumsdirektor Reinhold Weinmann mit einem Ausstellungsstück.

Regensburg/Bad Rappenau.Bademode wird zum Kunstobjekt: im neuen BikiniArtMuseum. Bunt, sexy, feministisch und provokativ soll es werden, kündigen die Macher an. Aber auch hintergründig. Der Regensburger Unternehmer Alexander Ruscheinsky errichtet das Museum in Bad Rappenau bei Heilbronn. Auf 1500 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird es ab kommendem Frühjahr die Entwicklung der Bademode von 1880 bis heute zeigen.

Das Museum entsteht an der Autobahn 6, eine knapp zehn Meter hohe Bikiniskulptur auf dem Dach soll von Weitem darauf aufmerksam machen. In der Kombination aus Bademode, Kunst und Show sei das Museum weltweit einzigartig, sagen die Macher. Geplant sind auch Shows, Vorträge und Ausstellungen zeitgenössischer Kunst.

Der Franzose Louis Réard gilt als Erfinder des Bikinis. Er präsentierte 1946 erstmals einen knappen Zweiteiler bei einer Misswahl – damals höchst skandalös – und benannte ihn nach einem Pazifik-Atoll. Dort fanden zu der Zeit erste Atomwaffentests statt, was damals als fortschrittlich galt.

In der Mode bedeutete der Bikini auch Fortschritt – hin zu mehr Freizügigkeit. Das Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Sexismus beleuchten die Macher ebenfalls. Nicht einfach, wie Kunstgeschichtlerin Marie Helbing vom Landesmuseum Stuttgart findet. Der Bikini sei insofern eine Selbstbefreiung, dass sich die Frau nicht mehr in Korsetts zwängen müsse. „Dafür wird ihr ein Korsett in Form eines zu präsentierenden Idealkörpers auferlegt.“ dpa

