Paris.Hat der geheimnisumwitterte britische Street-Art-Künstler Banksy in Paris zugeschlagen? Die Entdeckung von Wandbildern im Banksy-Stil löste in der französischen Hauptstadt einen Ansturm aus. Seit Tagen wird in Medien und sozialen Netzwerken über die unsignierten Kunstwerke spekuliert. Eine Sprecherin des Künstlers äußerte sich gestern zunächst nicht dazu, ob die Bilder tatsächlich von ihm stammen. Zuletzt tauchte ein Bild beim Musikclub „Bataclan“ auf, der 2015 Ziel eines islamistischen Anschlags war. Dabei starben während eines Konzerts 90 Menschen. An einer Tür, durch die damals Besucher flohen, ist eine triste weiße Figur zu sehen. dpa

