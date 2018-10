Wissenschaftler machen Sensationsfund

Grenoble/München.Die Steinplatte ist so groß wie ein Blatt Papier. Doch der Fund mit den fossilen Überresten eines Urvogels aus dem bayerisch-schwäbischen gilt als wissenschaftliche Sensation. Untersuchungen haben ergeben, dass es sich dabei um eine ganz neue Art des Archaeopteryx handelt, die zudem 400 000 Jahre jünger ist als alle bislang bekannten Exemplare. Diese Art besitze mehr Gemeinsamkeiten mit heutigen Vögeln als mit ihren Dinosaurier-Vorfahren, sagte Per von der Universität Uppsala in Schweden. Er war an der Studie beteiligt, die im Journal „ “ veröffentlicht wurde. DaitingAhlbergHistoricalBiologydpa

